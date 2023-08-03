獨／夏克立秀證據否認家暴黃嘉千！哽咽嘆「她說離婚可惜」在騙人
黃嘉千去年7月宣布與夏克立婚變，16年婚姻告吹，兩人於台灣、加拿大打官司，日前傳出加拿大最新判決出爐，夏克立被指控的家暴罪不成立。今（3）日，《NOWnews今日新聞》記者致電給夏克立，對方表示自己給的是加拿大律師信，但反觀黃嘉千有給任何證明嗎？夏克立更直呼黃嘉千當時說「離婚很可惜」是騙人的，還秀一張通知書證據給記者看，不過按照法院規定暫時無法公開照片。他強調自己「沒有家暴」，談到當初被指控家暴時，他語帶哽咽直呼：「我心想OhMyGod，沒有人看到她有任何傷！」也提到未來會來台灣，但是台灣法院還沒給他日期，所以還無法確定來台日期。
記者郭佩蓉/採訪報導
夏克立今接受《NOWnews今日新聞》電訪，他認為黃嘉千並沒有任何證據，「我給的是一個加拿大的律師信，她有給任何證明嗎？」夏克立表示，自黃嘉千去年公布離婚消息，他都沒有說話，「從頭到尾，都是他們在講，第一個是竇智孔開始說我是垃圾，第二個是我老婆的律師信」，夏克立認為竇智孔若知道這些事，會是誰告訴他的呢，「她說離婚很可惜，是騙人的，讓大家誤會，他們還會寫東西給大家看，但其實是假的」。
夏克立表示在加拿大被告家暴的部分都結束了，他對於黃嘉千請到的律師賴芳玉昨日發出的聲明提出質疑，「我加拿大的律師，他寫信，解釋給大家聽，而且他也有簽名，所以是他講的，如果人家說我在騙，就可以問他（律師），但現在黃嘉千的律師賴芳玉說這個沒有結束，說還會繼續？」他不這麼認為。
此外，被問到是否會來台灣給證據？夏克立秀出證據給記者看，但按照法院規定暫時無法公開照片，表示未來會到台灣，但是台灣法院還沒給他日期，所以還不能確定確切來台日期。夏克立提到自己昨日在IG發影片，表示黃嘉千說自己被家暴，但他否認指控，「你從來沒看到我老婆有任何傷，什麼都沒有，為何？因為沒有家庭暴力！我全部的錢都在她那，我會碰她嗎？你想一下，誰會那麼笨？我所有薪水都放她那，在台灣最貴的房子，都簽她名字」，夏克立表示自己先前曾在節目上說過，自己的錢都在黃嘉千那邊，若真的離婚的話，他就完蛋了，「你覺得我會家暴嗎？好幾年？真的嗎？」，夏克立接著語帶哽咽表示黃嘉千很強勢，當時他聽到自己被說「家暴」，心想「OhMyGod，沒有人看到她有任何傷」。
※【NOWnews 今日新聞
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