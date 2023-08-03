獨／三上悠亞擠走河北彩花站C位！台灣行僅她能戴百萬珠寶拍美照
2023《TRE台北國際成人展》將於4日至6日在五股工商展覽中心盛大登場，確定在8月16日引退成人界的三上悠亞也會出席，三上透露這是她最後以AV女優身分在台的成人活動，根據《NOWnews今日新聞》獨家採訪，據悉這場活動只有三上有「最高禮遇」，除了2日抵台只有三上走VIP通關離開機場，今（3）日的記者會上，也僅有三上悠亞的服裝「特別不同」，珍珠、珠寶配件通通有，加上能站C位（中間位置）以及獲得優先發言權，可見TRE為了天后寶島行能夠開心，無所不用其極。
記者陳雅蘭/新北報導
《TRE台北國際成人展》是三上悠亞最後在台的公開成人活動，但在消息未公開前，主辦單位三緘其口不透露太多細節；直到公布三上悠亞確定出席後，在30多位出席的女優裡，僅有三上悠亞跟河北彩花屬於「白金女優」，其餘女優都是「金卡」、「銀卡」等級做區別；而三上跟河北都有單獨的粉絲見面會，其他參與活動的女優都是「組隊」舉辦「女優親密接觸」活動。
三上悠亞跟河北彩花雖然都是白金女優，但2人的單獨售票活動內容大不同，河北彩花的「白金粉絲親密互動」售價3776元，粉絲福利包含「感謝握手」、「指定3Pose合照」、「限定簽名板」、「白金粉絲專屬徽章」等，但三上悠亞除了3776元的單獨活動，還有1536元的「再見了握手會」的見面會，可見她這次引退促成許多商機跟話題，同時驗證三上一流的人氣與吸金力。
除了專屬活動，三上悠亞這次訪台禮遇也是大不同，抵台只有她能走VIP通關離開機場，今的《TRE台北國際成人展》記者會上，她還有「C位（中間位置）以及「優先發言權」，不僅如此，在明里紬、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美、新有菜、三上悠亞、河北彩花、櫻空桃、小宵虎南、天使萌等女優一字排開，只有三上悠亞的衣服有「珍珠吊帶」跟頂級百萬珠寶項鍊做搭配，而且記者會跟會後聯訪，三上都戴不同的珠寶，AV天后地位可見一斑。