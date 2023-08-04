職場薪女力／從讓人「寒毛直豎」到親和力滿分　蘇姿丰來台刮旋風

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2012年蘇姿丰接任超微資深副總裁，並於2014年10月升任總裁兼執行長至今，她成功帶領超微「起死回生」，讓瀕臨破產的超微脫胎換骨。蘇姿丰眼光獨到，從鎖定高效能CPU到近期將戰場轉向繪圖晶片（GPU），2022年2月超微市值一舉突破1880億美元，成功超車英特爾。
蘇姿丰不僅是超微第一位女性執行長，也是首位成為美國半導體大廠CEO的華人女性，在以男性為主導的半導體產業中十分不容易。她也是美國白宮科技顧問之一，被財經雜誌評為「年度商界風雲人物」與「商界最具影響力女性」，蘇姿丰在半導體的戰場上巾幗不讓鬚眉，被譽為「半導體女王」當之無愧。
每每發表會上，蘇姿丰手拿超微產品之外最吸睛的就是她手上的大鑽戒，再配上招牌銀色短髮與俐落褲裝，氣場十足！在經營哲學上，她提出「5%哲學」每天進步一點點，鼓勵團隊向前邁進，並曾勉勵畢業生別小看自己、大膽築夢，相信自己有能力改變世界。
不像輝達執行長黃仁勳一樣主動走進人群，蘇姿丰這次來台只有一場陽明交大頒授名譽博士學位的公開活動，與黃仁勳相比多了一點神祕感。不過，曾兩度近距離專訪蘇姿丰的東森財經新聞主持人陳明君樂於分享她眼中的蘇姿丰。她說她第一次採訪蘇是在2019年於台北國際電腦展Computex，由於事前她做了一套專題報導蘇姿丰帶領超微谷底翻身，因此幸運獲得獨家專訪機會。
陳明君記得，當時蘇姿丰剛結束在主舞台上的重要演講，走下台與她見面時，她明顯感受到台下員工們「豎起寒毛」戰戰兢兢的氛圍，而蘇與她對話時，「半導體女王」的氣勢向她襲來，全程互動自然但也感受到蘇嚴謹的態度。
當年的採訪經驗讓蘇姿丰印象深刻，因此今年7月17日來台時，陳明君再次獲得獨家專訪機會，由於蘇行程滿檔，兩人的見面採訪選在早上8點鐘。
陳明君回憶，早上7點55分時，蘇姿丰的隨行同事就已經來問「Lisa已經準備好了，你們ok嗎？」一分鐘不差，甚至提早現身，讓人感受到她雷厲風行的做事風格。不過，比起4年前，蘇姿丰這次受訪顯得更加從容、笑容也更加親切。
採訪過程中，陳明君提及同事採訪了蘇姿丰的父親蘇春槐，父親講述了蘇姿丰如何帶領超微的故事，只見蘇姿丰聽完後大笑說「希望爸爸別再說啦！」，顯見父女倆感情深厚，開玩笑吐槽老爸也沒關係。
除了近距離採訪過蘇姿丰外，陳明君也專訪過輝達執行長黃仁勳，她說兩個人其實個性非常不一樣，蘇姿丰是專業經理人、黃仁勳則是公司創辦人，也許是在公司的角色讓他們與人相處有不同的風格，但蘇姿丰做為在全世界半導體界最頂尖的女性CEO，在她身上可以感受到一股溫柔的力量，採訪完後也獲得滿滿能量。