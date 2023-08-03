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盂唇膜破裂多是後天損傷造成
「髖關節盂唇膜」是髖關節和股骨之間的軟組織，具有加強結構、穩定髖部的功能，但詹益聖指出，夾擊或骨刺擠壓可能造成盂唇膜破裂，約 3 分之 2 的患者是因為後天外力損傷、造成盂唇膜破損，比如體操選手時常進行翻跳、高速旋轉的動作，長期反覆壓迫，就可能導致關節盂唇膜破裂，產生疼痛與不適感。
至於另外 3 分之 1 的患者，則可能是先天問題所致，如部分髖關節發育不全的民眾會出現盂唇膜損傷的情況，也可能是自然老化造成，詹益聖指出，髖關節發育不全以女性略多於男性，但就「髖關節盂唇膜破裂」此一情況來說，男性、女性比例差不多，各個年齡層都有可能發生。
先做復健再考慮手術
髖關節盂唇膜若出現損傷或破裂，會導致患者活動時「卡卡的」，甚至會伴隨疼痛症狀，詹益聖提到，有時候此類損傷會被誤判為髖部肌肉、韌帶發炎，或是其他關節問題，臨床上也確實不好診斷，因此有經驗的醫師，會依據症狀，配合影像學，如 X 光、電腦斷層等方式了解情況。
治療方面，詹益聖說，通常會先採取保守治療，以物理復健優先，或是使用藥物止痛，有部分病患會使用到局部止痛注射，均屬疼痛緩解的方案，實際選擇要依照患者症狀而定，若損傷不嚴重，軟組織 3 個月左右就能自行恢復。
若 3 個月以上依舊有疼痛症狀，就可能是盂唇膜破裂，且已經無法自行修復，到了 6 個月還是造成患者活動、跑跳、深蹲的困擾的話，大概就是符合手術標準，會考慮透過手術縫合修補。
術後就可下床走
詹益聖指出，「髖關節盂唇手術」其實就是用縫合線把無法自然癒合的組織縫合好，大約只會有 2 到 3 個小傷口，住院時間落在 2 到 3 天，患者術後就能下床走動，不過會提醒患者使用柺杖等輔具來作保護，並持續到術後 1 個月左右，同時避免過大的內旋、外旋動作。
待術後 3 個月，詹益聖說，此時患者可以做一些低強度的運動，但高強度的競技型運動，保守估計要等到 6 個月以後，不過患者對於此一手術的滿意度都在 9 成以上，多數都能恢復如常，民眾若有相關困擾，可尋求長庚醫院，或是榮總、三總等常執行此類手術的醫院協助，也可以透過醫師轉介求診。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：基隆長庚醫院副院長詹益聖
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 賴香伶出車禍受傷？本人澄清「不是啦」，醫師詳解「髖關節盂唇手術」真面目