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多喝水幫助排毒 提升身體代謝力
雖然IAEA掛保證氚對人體的危害微乎其微，但民眾仍擔心萬一不小心吃進核食怎麼辦？國立成功大學副校長暨環境微量毒物研究中心主任李俊璋從健康風險角度分析，日本即將排放含「氚」的核廢水濃度低於國際標準，對人體健康危害不大，民眾不用過度恐慌。他認為，環境或食物中皆帶有些微的放射線元素，很難完全避開，最好的方法就是增加生理機能，避免毒物累積體內。
李俊璋分享 2 招排毒法，第一招多運動，第二招多喝水。他解釋，多喝水不是多吃飲料，多喝白開水可以增加排泄及代謝能力。民眾可以試著每天喝1至 2公升的白開水，會發現排尿量及排尿能力比以前更好，研究發現，水可以稀釋體內的有害物質，加速肝臟、腎臟排毒的效率。
少吃深海魚 多吃維他命 C
多運動、多喝水之外，李俊璋表示，深海魚臟器容易累積毒素，因此建議民眾少吃黑鮪魚、旗魚、鯊魚等魚類。林口長庚紀念醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海也認為，雖然目前科學證據顯示，日本所排放含氚的核廢水不會危害人體健康，但他認為，在沒有更多研究證實無害之前，民眾可以優先以國內魚產品為主。
含有氚的核廢水，可以透過身體代謝出來，但如果是鍶、銫等物質，就會一直存在於體內，甚至傷害細胞肌肉和骨骼。顏宗海解釋，氚為水溶性，食物透過水煮可做更進一步的處理，降低氚對人體影響的可能，但值得注意的是，最好不要喝湯。
同時也是核醫學學會放射碘及同位素治療委員會委員的台北榮民總醫院核醫部醫師姚珊汎表示，除了從源頭降低吃到輻射累積量高的魚貨之外，平常民眾也可多攝取水果或補充維他命 C、維他命 E、 維他命B 群等，修復受損細胞並藉此降低毒素的傷害。
花錢檢測體內輻射劑量是不切實際做法
除了從日常飲食避開放射性毒物，民眾是否可透過檢查發現身體是否含有放射性元素？姚珊汎坦言，民眾想驗出自己體內有多少輻射是非常、非常不容易的事，目前國內僅國家級的原子能核能研究所實驗室可進行「染色體變異分析」，並採用國際的 Gold standard （黃金標準），對人吸收到多少輻射線進行評估。
做法是透過抽血分析染色體細胞，如果受到幅射線穿透，則體內「X」形狀的染色體就可能被打斷形成碎片，但目前這項檢驗並沒有對外開放供大眾使用，只針對核子事故的受害者才可以使用。一般民眾因健檢或日常飲食而暴露的輻射量過低，也未必對細胞有所損傷，很可能即使驗了也分析不出來。
此外，根據目前國內對於日常生活暴露的輻射物質，都是符合國際規範與限制，對於健康都不會有危害，除非突發的核子事故或大量暴露，不需特別進行輻射劑量的檢驗。
文／謝承恩、邱玉珍 編輯／賴以玲
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 日本核廢水影響報導3／擔心輻射殘留需要做健康檢查嗎？醫揭做到 2 件事就能抵抗核食傷害