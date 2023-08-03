知名小吃歇業+1！新店二空新村涼麵做到9月底 網：新店最棒涼麵
又有一家知名小吃店要歇業！位於新北市新店的「台南二空新村涼麵」日前於臉書公告決定在9月30日結束營業，原因是人力不足。貼文一出，網友們紛紛留言：「不敢置信，我最喜歡的涼麵店」、「新店最棒涼麵」、「不可能啦，我要哭了」、「最好吃的涼麵，真是噩耗啊。」字裡行間皆表示不捨。
記者葉盛耀/綜合報導
全名為「台南二空新村涼麵」，在新店開業已有15年，頗有名氣，涼麵口味包含雙醬、鴛鴦、雙醬鴛鴦、炸醬、麻辣等，店家牆上可見許多政商名流、美食家、節目主持人等皆曾造訪而留下姓名，但日前店家卻在臉書《二空新村涼麵 》公告：「二空凝聚家族三代15年協力為大家服務，衷心感謝心親們的支持與愛護，我們就在最美時刻跟大家告別。」因人力不足迫於無奈下，僅能結束營業。
值得玩味的是，因為有網友詢問是否可能換另一種方式營業？店家也在留言處寫明「二空家族會努力以有限人力再為大家服務。請關注二空FB與二空市集！感謝。」似乎也在預告之後並非完全不做，而是換另一種方式販售。
其實新店一帶，除了二空眷村涼麵，另外也有40年歷史以上的老孫涼麵，以及從小攤販賣到有店面、僅營業白天的雪花軒涼麵，同樣也都是頗有名氣的小吃店家，各有其擁護者。