照顧漁民應不分藍綠　陳其邁再批：高雄的討海人就那麼不值嗎？

推動促參業務改革！高雄副市長林欽榮主持促參推動會議

▲高雄市副市長林欽榮主持促參推動委員會議，推動促參業務改革。(圖／高雄市政府財政局提供)
▲高雄市副市長林欽榮主持促參推動委員會議，推動促參業務改革。(圖／高雄市政府財政局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市副市長林欽榮2日主持促參推動委員會議，感謝各機關的努力及委員們的協助，才能達成招商全國第一的卓越績效，會中並針對Y15捷運聯開案(智慧科技創新園區)、左營高鐵科技之心公辦都市更新案、高雄捷運紅線R20土地開發案等3案進行討論，以推動促參業務改革，相信將吸引不少投資者的關注。

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▲高雄市副市長林欽榮主持促參推動委員會議，推動促參業務改革。(圖／高雄市政府財政局提供)
▲高雄市副市長林欽榮主持促參推動委員會議，推動促參業務改革。(圖／高雄市政府財政局提供)
高雄市副市長林欽榮表示，陳其邁市長上任後，即推動促參業務改革，指派他擔任召集人，成立促參推動委員會，聘請具實務經驗的外部專家學者擔任委員，提供最貼近市場、最接地氣的專業諮詢及最公開透明的招商資訊，藉由定期召開促參推動委員會議，即時處理跨局處待協調事項，以有效加強促參及開發案件之推動。

▲高雄市副市長林欽榮主持促參推動委員會議，推動促參業務改革。(圖／高雄市政府財政局提供)
▲高雄市副市長林欽榮主持促參推動委員會議，推動促參業務改革。(圖／高雄市政府財政局提供)
林欽榮說，透過促參業務改革，從109年民間投資金額僅4.76億元，111年大幅增加為708億元，全國第一，2年成長150倍，突破歷史新高成績斐然，獲得行政院頒發111年招商卓越獎之殊榮。

林欽榮指出，高雄市政府為因應中央著重高雄亞灣區發展，除於110年核定亞灣5GAIoT創新園區計畫外，並於今(112)年5月核定亞灣2.0(智慧科技創新園區推動方案)，由市府捷運局推動捷運黃線Y15站土地開發案，以捷運聯開的招商方式，攜手民間建構區域型企業總部及研發訓練中心，打造亞灣智慧科技創新園區。

另外，為因應台積電進駐楠梓產業科學園區，吸引北高雄科技產業人才進駐，考量產業及衍生企業安家需求，將推出捷運R20站土地開發案，以後勁站周鄰的市有土地打造楠梓第二行政中心及規劃企業安家宅，兼具鄰里型機關公共服務及提供優質住宅產品，以協助地方治理及支援產業發展需求。
  
再者，市府就半導體產業S廊帶計畫及台積電進駐高雄，所衍生相關商辦、會展及交通轉運等服務性設施需求，市府運用左營高鐵站三鐵共構之交通樞紐優勢，啟動左營高鐵科技之心計畫，將左營高鐵站西側全數公有土地，面積約2.4公頃，由市府財政局辦理公辦都市更新開發，以TOD推動左營高鐵站區成為北高雄重要商業中心，完備北高雄門戶計畫，帶動北高雄轉型發展。

財政局局長陳勇勝進一步說明，高雄市政府目前公告中案件，計有左營區機20公辦都更案、岡山行政中心公辦都更案、捷運O13聯合開發案，以及捷運Y10聯合開發案等4案，下半年將有左營區市4用地BOT案、左營高鐵科技之心公辦都更案及Y15捷運聯開案、高雄捷運紅線(R20)後勁站土地開發案等20案陸續公告，前述24案如果全數招商成功，預估民間投資金額可達1300億元，歡迎潛在投資人把握機會，搶得投資先機，共創高雄進步繁榮。

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