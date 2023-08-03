綠電落後、燃氣存量不足？經濟部澄清全力追趕能源轉型進度

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經濟部說明，相關遭遇問題，經濟部也專案因應、排除困難。以光電為例，2022年雖受疫情與缺工因素影響，單年併網量仍達2.02GW，其中光電裝置量2.52GW創年度設置歷史新高，截至2023年7月底，累積併網量已達11.11GW，相較於2016年底之併網量1.245GW，已大幅增加約7.9倍。
另台電公司針對太陽光電併網熱區已推動40餘項電力網加強工程（含9站10線），透過先期併網點、屋外模組化變電所協助熱區併網，預計2024年底可再增加6.35GW饋線容量，足以供應未來光電併網容量。
至於漁電共生的模式，事實上是有一定的學習曲線，透過環社檢核引導設置，並且要求開發業者進行環境友善措施與因應對策，確保光電與環境共生共榮減少衝擊。初期推動因利害關係人複雜、案場設計需兼顧養殖需求，需審慎規劃，現已建立推動經驗與模式，將持續跨部會加速行政程序，並與地方政府合作推動，經統計已併網0.5GW，施工中0.45GW，行政程序中1.58GW，尚有15,072公頃專區潛量約3.6GW，可達漁電共生2025年設置目標4.4GW。
而離岸風電近年受疫情影響，全球的工程進度均延遲，經濟部除了在疫情期間擬定防疫措施，降低疫情及邊境管制對工程影響，考量台灣海峽是良好風場，連帶也限縮每年施工期間僅6-7個月，因此契約給予1年緩衝期間。截至2023年7月已完成232座共1.8GW容量。經濟部均依契約約定要求廠商積極施工，除因不可抗力或不可歸責因素導致延遲外，無故逾期，將依契約約定處以罰則。
至於天然氣安全儲槽容積天數，經濟部已定期召開專案會議，監管進度及目標，遭遇困難進行跨部會協商，督促中油公司積極推動新(擴)建接收站與儲槽計畫，目前中油公司仍有進行中的增建儲槽計畫，包括觀塘接收站與台中接收站各2個儲槽將至2027年將陸續完成，每增加一儲槽可再增加一天的儲槽容量，故加計至2027年完成增建的四座儲槽，將可達到所規範之24天。
經濟部指出，目前正值七、八月年度用電高峰，台電仍持續確保日尖峰、夜尖峰備轉容量7-8％以上。設備故障的事故性停電次數也持續減少，而能源轉型在面對疫情、缺工、施工時間有限等因素影響時程下，仍將專案解決問題，並且建立優良推動模式，朝原有設置目標邁進。