致力齊創數位轉型生態系！加工區管理處辦數位轉型共創實證交流

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加工出口區管理處為聯繫數位轉型共創實證計畫各屆學員情誼，強化學員間潛在合作能量，乃舉辦此一交流活動，期能透過互動式交流，提升數位人才素質及產業國際競爭力，帶動南部產業轉型，邁向數位創新目標。
曹家文表示，DTIH's+為Digital Transformation Innovation Hub Sustainable +的縮寫，意指數位轉型共創基地永續優化/提升/進階，源於110年在前瞻計畫支持下，打造全台灣第1座數位轉型共創基地DTIH，以提供南部企業數位轉型諮詢輔導服務與中高階經理人數位轉型人才培育課程，推動企業中高階經理人數位轉型培育，雙向媒合供需兩端，推動共創成果實證。
曹家文說，該課程已邁入第3年，前2年共計衍生南部產業轉型示範案例11案，帶動相關服務衍生產值近8億元，現階段正進行今年度培育案例為期3個月POC實證，無論是在案例借鏡、商機擴展，還是人才培育方面，都能有豐碩的成果。
此次的數位轉型共創實證計畫交流活動，有各屆學員與會，並邀請中華民國資訊長協進會與中華電信，針對數位轉型專題講座進行分享，期許透過跨屆學員互動交流方式，以群聚模式強化位轉型生態系的共創、共享、共好、共生及共價的5大核心價值，讓數位轉型能量永續優化/提升/進階，朝著擴大南部數位科技產業群聚規模的目標前進。