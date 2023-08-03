卡努颱風警報未解除 張善政：各局處持續警戒、即時處理災情
桃園市長張善政今（3）日下午前往桃園市政府消防局，出席「卡努颱風災害應變中心二級開設」第二次工作會議。張善政聽取局處報告後表示，今日是卡努颱風雨量最大的一天，桃園區雨勢未達大雨程度，而局部區域及山區雨勢較大的行政區，必須特別加強注意。張善政同時強調，目前卡努颱風衍生的相關案件多已解決，但在颱風警報未解除前，市府同仁必須上緊發條，繼續保持警戒，即時處理颱風災情。
記者李春台／桃園報導
張善政提到，針對華陵山區落石、比該道路及簡易自來水系統等尚待搶修的地方，在安全無虞的情況下，搶修人員應盡快前往現場搶修。復興區災防辦公室表示，目前復興區三光里比該部落道路及高遶部落簡易自來水系統暫時無法搶修，廠商均在待命中，待狀況許可之際，將請委外廠商進行搶通及搶修。
交通局表示，因應卡努颱風，市府有逐一向各市區公車業者確認本市市區公車，凡業者有減班停駛的情況，必須向本局報備且同意，才能公開市區公車調整後的路線，公路客運的部分，業者也需向主管機關報備，惟部分路線班距較長，較影響民眾候車時間。
水務局表示，本局於7月31日召開卡努颱風整備會議，昨（2）日完成包括開放領用砂包、完成轄管43處水門防汛操作、預先排空7處滯洪池及清淤巡查等作業；同時，針對水利設施破堤工程、在建工地及車行地下道均已完成防颱整備，並預佈移動式抽水機9台、固定式抽水機33台，截至目前為止，桃園最大總累計雨量為復興區 88毫米，砂包發放數量共計1,539包。另本次卡努颱風致樹木倒塌的情況，水務局均已清理完成。