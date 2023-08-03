不斷更新／卡努颱風打轉！擾國、內外航線　明日航空異動搶先看

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📍立榮航空
受到卡努颱風影響，立榮航空4日國內線航班異動如下：
由台北出發航班 08:00 前取消
往返台北-金門B7-8801/B7-8802取消
往返台北-南竿B7-8751/B7-8752、B7-9091/B7-9092 取消
往返台北-北竿B7-8781/B7-8782取消
立榮航空將視天候最新狀況、旅客需求及機隊調度，以加開加班機疏運旅客，最新航班異動資訊，請多加利用洽立榮航空官網或APP查詢。
📍華信航空
受到颱風外圍環流影響，華信航空4日國內航班取消如下：
◎松山往返台東：AE391/AE392。
◎松山往返澎湖：AE361/AE362。
華信航空將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空網站、華信APP查詢最新航班資訊。
📍星宇航空
受到卡努（KHANUN）颱風影響，基於飛行安全考量及儘速疏運滯留沖繩之旅客返台，星宇航空明（4）日沖繩航線原航班將放大機型以A330neo飛航，並將加派一架A321neo加班機，航班資訊如下：
※ JX870台北-沖繩航班，調整至16:25起飛 / JX871沖繩-台北航班，調整至20:15起飛。JX870 / JX871將放大機型以A330neo執飛。
增派A321neo加班機：JX1872台北-沖繩11:25起飛 / JX1873沖繩-台北，15:00起飛。
星宇航空呼籲，旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
📍日本航空
日本航空班機於4日與5日運航航班日期、時間有所異動。4日受到影響航班有6班，5日受到影響航班有3班。
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