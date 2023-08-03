高球／前職棒球員張誌家生涯第二春　率領「家佳樂」再勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
「社會人高爾夫巡迴賽隊際賽」2023賽季A組有5支隊伍參加，每隊例行賽8場，積分結算取前2名進入四強，第3至5名則打循環附加賽後取2名進季後賽，爭取奪冠機會。B組則有11支隊伍參加，每隊例行賽10場，積分結算取前6名直接進季後賽，第7至10名則打附加賽後取2名進季後賽。另外每隊於開季前登錄20人名單，每場賽事派出10名選手應戰，兩人一組搭配，分為五組與對手以「四人四球比洞賽」競技，每一小組勝可得兩分、輸則零分、平手雙方各得一分。
本周在山溪地高爾夫球場進行第八輪「隊際賽」，因颱風雨勢攪局，比賽歷經兩次暫停，最終選手依舊不畏完賽，意志力鬥志戰勝颱風。A組賽季接近尾聲，目前積分第一的球員包括前職棒球星張誌家等人，此役再8:2重創「木木行館」後，目前51分積分與第二位木木行館已拉開有18分積分差距，如無意外將可鎖定第一種子席位進入季後賽。「Trust Golf」則與「北惡魔」5:5握手言和，兩隊皆無法靠此輪進補積分將排名拉升。輪休的「Super.S」則維持積分榜第三名。
B組11支隊伍將把握例行賽各剩餘2-3場不等賽事來保衛排名，前六種子將可以逸待勞準備季後賽。「峻峰建設」此輪以7:3拿下「老虎塗料」後持續穩居龍頭，以例行賽第一種子進入季後賽不至於太困難。「大綱龍」8:2力挫「有成精密新能源」。「三亞科技」則因「樂虎隊」戰術性的缺賽，直接不戰而勝獲得10分。「德瑞克鷹熊」與「Super.SS」互相砲轟，雙方皆有大比分攻勢讓比賽提早結束，最終「Super.SS」略勝一籌6:4險勝。「振頤軒」10:0勝紅不讓「SUB 70」。
第九輪賽事將於8月23日前進南投松柏嶺球場舉行，接近尾聲的賽程攸關季後賽名次，屆時也將出現腥風血雨的保衛戰。