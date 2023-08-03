行車糾紛釀禍！澎湖遊客當街狠扁在地人 檢方偵結起訴動手5嫌
澎湖今年4月間有6名觀光客疑因行車糾紛，當街痛毆一名自小客車駕駛，消息一出，瞬間引爆在地人怒火，陸續包圍警局、地檢署等打算討回公道，案經澎湖地檢署調查，檢方認定其中5人涉犯聚眾鬥毆等罪起訴，另外1人因未動手獲不起訴處分。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，4月中午26日中午，洪姓男子開車行經203縣道東衛段路口時，意外與騎車的王姓觀光客發生擦撞，不料王男等6人竟當街攔車，並用安全帽、徒手等方式展開圍毆，導致洪男頭部受傷，警方獲報趕抵，第一時間逮捕眾人，但行車紀錄器畫面曝光後，引起鄉親不滿，進而發動「全民通緝」，除派出所、投宿民宿等地外，連地檢署都有民眾群聚包圍。
經澎湖檢方訊問被告、證人、勘驗監視器畫面等，認定其中5名被告刻意將機車停放於被害人汽車周邊，阻擋對方離去，再以安全帽砸毀汽車擋風玻璃，隨後強行把人拖出車外出手毆打，造成現場用路人難以通行公眾交通安全風險，故分別依涉犯聚眾鬥毆、公共危險、強制、傷害、毀損等5罪，起訴王姓、林姓、2名江姓及郭姓男子5人；至於另名同行的林姓男子，調閱監視器後，確認他案發時僅停留現場，全程未參與犯行，亦沒有助勢行為，獲不起訴處分。