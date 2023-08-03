胃癌不只照胃鏡！了解4檢查方法　有「這些」胃警訊應盡早診斷、治療

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什麼原因會造成胃癌？ 胃癌有哪些症狀？「胃腺癌」是一種從胃壁黏膜細胞發展出來的癌症。李君豪醫師表示，飲食、抽菸、幽門螺旋桿菌感染、男性、胃黏膜萎縮、胃瘜肉、遺傳等，都會影響胃癌的發生風險。
不過，早期胃癌的症狀並不明顯。李君豪醫師提到，早期症狀多以胃部不適、消化不良、噁心、腹脹、打嗝、食慾不振為主，若持續發展下去會有胃出血，導致黑便、貧血等情形，也有可能因為腫瘤過大導致胃出口阻塞，或有食物難以下嚥、嘔吐等症狀。
而到了胃癌末期，腹內的癌細胞已經擴散，若轉移至腹膜便會出現惡性腹水，轉移至肝則會造成肝功能異常等情形。
胃癌有哪些檢查？ 各有什麼不同？若要及早發現胃癌，篩檢就相當重要。李君豪醫師表示，常見的胃癌篩檢是藉由糞便潛血反應來 偵測腸胃道是否有出血狀況，再進一步安排檢查，不過對於胃癌而言，胃鏡仍是最直接的檢查工具。
「胃鏡」除了可以確認腫瘤的位置、大小外，也可以直接對腫瘤做切片取樣以確立診斷。李君豪醫師提到，現在配合內視鏡超音波，更可以確認腫瘤侵犯胃壁的深度，而對於需要手術的病人，也能以內視鏡夾及注射染劑作為定位，讓手術更容易進行。
至於「電腦斷層」，李君豪醫師表示，它的價值在於辨認腫瘤與其他器官的關係，可以了解腫瘤是否已侵犯到鄰近器官、是否已有肝或肺等遠端器官轉移、局部淋巴結是否有病變、是否已擴散到遠端的淋巴結、是否已有惡性腹水等，這些發現都能幫助醫師確認疾病的嚴重程度，並安排後續的治療。
而「上消化道攝影」利用顯影劑可以清楚顯示出胃壁黏膜的形狀，藉此判斷腫瘤的位置及大小。李君豪醫師指出，由於上消化道攝影是動態紀錄，有些瀰漫性胃癌不是以腫瘤作為表現，而是對全層胃壁侵犯導致胃壁廣泛增厚，因此也可藉此檢查了解胃部蠕動、擴張的狀況，以發現這種較難診斷的腫瘤型態。
最後，李君豪醫師提醒，民眾若有長期消化不良、食慾不振、體重減輕、瀝青狀黑便等情形，應盡速就醫安排檢查、診斷，若確診為胃癌千萬不要拖延治療，應盡速與醫師討論，選擇最適合自己的治療方式。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-1-2.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58711
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