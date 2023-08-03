三上悠亞蹭新有菜被閃掉！SS女優台灣明爭暗鬥 搶版面招式全拍到
卡努颱風來勢洶洶，今（3）日北北基宣布停班停課，但三上悠亞、河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南、UNPAI、涼森玲夢、miru 、本庄鈴、本鄉愛、山岸綺花、伊藤舞雪等27位女優仍照常出席《TRE台北國際成人展》行前記者會，女優們台上「明爭暗鬥」模樣隨之曝光，記者發現三上悠亞一現身就想靠新有菜，卻被新有菜數次巧妙躲掉。
記者陳雅蘭/新北報導
《TRE台北國際成人展》記者會上，分為「金卡女優」跟「銀卡女優」前後登場，在明里紬、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美、新有菜現身舞台後，輪到重頭戲的三上悠亞登場，豈料三上悠亞一站定位，就想靠著新有菜，但新有菜數次躲掉、跟三上悠亞拉開距離，略顯尷尬。
事實上，三上悠亞跟新有菜並非不合，她們跟相澤南4月時「夢幻聯動」一起拍成人作品，這也是三上悠亞首次合作其他女優，影片甫推出就締造話題，驗證3位女神非凡的人氣。
《TRE台北國際成人展》將於4日至6日在新北市五股工商展覽中心登場，總計有30多位女優共襄盛舉，包含明里紬、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美、新有菜、三上悠亞、河北彩花、櫻空桃、小宵虎南、天使萌、Nia、姫咲華、惠理、東條夏、時田亞美、本庄鈴、本鄉愛、伊藤舞雪、miru、 山岸綺花、神木麗、香水純、美谷朱里、明日見未來、木下日葵、若月美衣奈、逢見梨花等；這也是三上悠亞8月16日引退前，以女優身分在台的最後成人活動。