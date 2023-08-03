外國人1年取得農地約30座東京巨蛋　日本強化監控

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農林水產省這項作法，主要是針對外國資本收購境內土地的經濟安全保障憂慮進行因應。新作法已載入相關修正案中，預計從9月1日起施行。
這次修正重點包括從9月1日起，在提出取得農地許可申請時必須載明國籍，及擁有農地的法人要在每年報告中確認國籍。
根據目前作法，擁有農地的法人每年都要向農業委員會報告持有狀況，未來將在報告時進一步確認國籍。
農林水產省一直以來都是透過農業委員會彙整每年被取得農地的實際狀況，但調查範圍僅止於「外國法人或一般認為居住地在海外的外國人」，很難追溯過去外國人取得土地的資料。
農林水產省今年擴大調查對象，首度針對有關「一般認為居住地在日本的外國人所取得農地」進行公布，2022年1月到12月，外國人取得農地總計約140公頃，大小相當於約30座東京巨蛋。
日本政府對外國人取得土地的憂慮與日俱增，今年2月發生中資企業購買沖繩無人島「屋那霸島」約半數土地。受到近年日圓貶值影響，外國投資人購買日本土地及不動產的案例也持續增加。
日本2021年通過「重要土地利用規制法」，對自衛隊據點與核電設施周邊，及國境離島等的土地利用進行管制，這次也將農地定位為攸關食物安保及經濟安保問題，持續強化監控。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120803