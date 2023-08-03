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台灣百歲人瑞就有5076名
「超高齡」社會將面臨許多挑戰，怎麼讓長者能快樂地健康慢老，不單是政府的責任，也是每個家庭都將會面臨到的問題，行政院副院長鄭文燦提到出數據：「未來不只 65 歲長者多，去年台灣就有超過 5076 位百歲人瑞，其中女性較多阿嬤就佔了 2996 位。因此照服員的需求也明顯提高，2016 年時照服員僅有 2 萬人，現在已經來到 9 萬人。」
面對人口結構的改變，「高年級世代」的結構模式也正在反轉改變，但面對更長壽的人生不單單只是求學、工作、退休，英國研究長壽專家史考特（Andrew J.Scott）教授，他舉自己為例：「我雖然現在已經 58 歲，但跟以前 58 歲的人很不同，也為現在我們可以年輕更久，可以工作得更長時間。」
高齡長者重新定義人生！退休後仍可回職場
上個世紀總是以「教育、工作、退休」為人生的三個階段，史考特呼籲：「現在是轉為多階段的人生，應在人生不同階段提高技能、改善人際關係、了解自己的核心價值，始終保持開放的人生態度，建立屬於自己的社群網路、走出自己舒適圈，若能處理模糊不確定環境，這就是對應人生轉變的關鍵。」
史考特提出的核心價值也符合遠見進行的網路問卷調查，在 1200 份的問卷當中，竟然高達八成的民眾考慮退休之後再重新返回職場，且三成民眾認為任何形式的回歸方式都可以接受，不論是兼職、彈性排班、外包、約聘、企業顧問、講師等形式。
偏偏中高齡者若想要回歸職場卻阻礙重重，八成的民感受到年齡差別待遇，似乎會被貼上標籤，既定印象長輩就會不熟悉科技產品、體力不濟無法長時間工作等等。史考特呼籲企業：「應善用年輕和年長者的的技能，組成年齡多元化的企業結構，年輕人有創意；高齡員工則有智慧與經驗。」
專家：百歲人生具備四大資產
但其實在調查中意外發現，長輩的科技力其實被低估，其實年長者也很黏社群，50 歲以上的族群其實有 9 成會使用 line、7 成會使用臉書、5 成會看 Youtube。
史考特認為在高齡社會趨勢來臨下，百歲人生應具備四種資產：
- 金融資產：老後財物佈局
- 生產性資產：工作技能、專業知識
- 活力資產：身心健康、人際關係
- 轉型資產：因應變局能力
加上台灣的風俗民情，「在宅老化」仍是主流，超過六成長者要住在自己家，顯然不願意與既有的人際社會分開，在宅老化的需求和意願都提高，至於青銀混居、銀髮住宅、跟子女同住等仍各有一定的族群。以台東的經驗來說，台東獨居長者超過 9 千位，平均每 4 位長者就有一位獨居，比例是全台最高。饒慶鈴坦言：「台東縣建立獨居老人的資料庫，安排送餐服務、個管師定期探訪打造關懷服務。」
史考特強調：「每個人都要培養長壽素養，充分覺察長壽已是趨勢，尤其現在的年輕人可能會活得更久，透過全方位的準備，不止活得久還要活得好。」
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 翻轉對「老」的觀念！九成長輩用會line、八成退休想回職場