遭徐懷鈺指「紅了就忘了我」！坤達現身還原真相：我有看《浪姐》
坤達、姚元浩、郭芝吟（吱吱）、梅賢治，今（3）日出席電影《GT：跨界玩家》賽車飆速體驗日，首次體驗坐在副駕駛座的飆速快感，坤達卻忍不住落淚，他解釋道：「是冷氣開太強啦！」並透露他與太太柯佳嬿，私下都是「安全駕駛」。面對徐懷鈺指稱：「紅了就忘了我！」坤達也笑回，兩人是20幾年前合作的，沒有留下彼此聯繫：「我也是有看她的《浪姐4》啦！」
記者黃雅琪/台中報導
坤達曾與徐懷鈺合拍〈我又不是沒愛過〉MV，即將開唱的徐懷鈺被問到要找他擔任嘉賓嗎？她開玩笑說：「坤達你有想到我嗎？沒有，拍完這支MV紅了之後就忘了我，我也是『提攜』你的人啊！」對此，坤達笑回，兩人合作是在出道前的事情，彼此沒有留下聯繫方式：「這支MV真的是出道前，20幾年前拍的，所以我想她應該是開玩笑的在講這件事情！我也是有看她的《浪姐4》啦！」
YouTube頻道《木曜4超玩》日前爆出團隊集體離職，製作人陳百祥也證實公司政策進行重組，身為主持人之一的坤達坦言，畢竟是合作很久的夥伴，團隊士氣以及自己的心情多少有受到影響，接著坤達補充道：「畢竟那是他們團隊內部的決定，目前還是繼續做安排的工作，做好自己的本分。」《GT：跨界玩家》8月10日全台熱映。