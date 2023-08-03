河北暴雨災情慘！書庫遭毀「1小時損失2500萬」 潛艇還被沖上岸
颱風杜蘇芮帶來的強降雨令中國河北、北京、天津、河南等地爆發洪患，其中受災嚴重的河北涿州更是中國出版業的庫房重鎮，將近百家出版社、中盤商的書庫庫房都安置在這一帶，沒想到因為地勢低窪導致洪患爆發後損失慘重，還有書商形容短短一小時內「2500萬就沒了」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《瀟湘晨報》報導，連日暴雨導致數家出版社的倉庫慘遭嚴重浸泡，加上水電中斷、道路不通，淹水深度高達2公尺，儘管出版社奮力自救，但仍舊損失慘重。出版商表示，庫房內有4層貨架，但最貼近地面的第一層全部被水淹過，目前受損圖書金額約人民幣2500萬，這還只是短短一小時內發生的損害，「水位如果再漲10公分，我們第二層書估計保不住。」
多間庫房位於當地的出版社今（3）相繼發文表示，由於儲藏書籍的倉庫受災嚴重，無法向客戶發貨，還望下單客戶與讀者諒解。
「中國圖書網」也形容經歷25年來「最具毀滅性的損失和打擊」，並在微博表示，雖然受困倉庫的人員已全部撤離，但損失更多的是不可複製、不會加印的稀缺、絕版、老版書籍；有不少讀者心疼留言對此情況表示理解，且願意購買被水泡過的書，但中圖網回應，「不會把有安全隱患的書給大家。」
不少網友也將大雨帶來的災害拍攝上傳至社群媒體，推特（現稱X）上就有中國網友分享一艘潛水艇擱淺在岸上的畫面，上頭還插著中國的國旗，不少用戶留言紛紛指出「這是浙江台州椒江潛艇觀光基地」、「033型中國海軍羅密歐級柴電潛艇，可能是解放軍海軍使用的訓練潛艇。解放軍海軍有84艘羅密歐級柴電潛艇，有13艘被用來當作訓練用，其餘的被報廢」，猜測這是類似封存的舊潛艇或軍事博物館的設施。