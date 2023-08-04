正面對決！民進黨本周啟動全台政績說明會　高雄陳其邁打頭陣

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備戰2024，由賴清德支持者所發起的「信賴台灣之友會」及象徵會力百工百業後援會已陸續完成布局，緊接著，民進黨本周將啟動全台政績列車，同時結合立委參選人說明施政願景，強化陸戰實力。
據了解，民進黨本周六起將在各全台立委選區舉行「信賴台灣·溫暖好政」說明會，除破除謠言，也要讓民眾更了解賴清德未來施政願景；而首場說明會從高雄啟動、由高雄市長陳其邁打頭陣，地點選在「洋咖啡」舉辦，出席講者包含勞動部長許銘春、立委劉世芳、賴清德競選團隊發言人戴瑋珊、高雄市黨部主委許智善、高雄立委參選人李柏毅等人。
黨内人士證實，為強化民眾對民進黨穩健執政和平保台的認識與信心，同時主動出擊破除不實謠言，民進黨中央黨部規劃協助區域立委提名人舉辦全台施政願景說明會；該人士指出，賴清德曾強調，「民進黨是守護台灣主權、維護民主憲政自由的第一品牌」，因此要讓外界更了解過去民進黨與民眾並肩作戰，以得到更多支持。
黨內人士提到，民進黨穩健的照著選舉例行步驟，如近期從社會力、百工百業的後援會成立以來，組織面向結合台灣各地的支持，接下來也是在每一個區域立委選區爭取民眾的支持和認同，「真正落實團結真有力、也邁向持續執政為台灣進步發展而盡心盡力」。