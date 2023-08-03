福原愛行蹤成謎「鄰居看不到人」！橫濱男元配踢爆：她一直在說謊

曾唱歌批評天后李玟！熱狗宣布封唱〈韓流來襲〉以示尊重

▲曾唱歌批評已逝天后李玟，MC HotDog熱狗宣布封唱〈韓流來襲〉以示尊重。（圖／金馬執委會提供）
▲曾唱歌批評已逝天后李玟，MC HotDog熱狗宣布封唱〈韓流來襲〉以示尊重。（圖／金馬執委會提供）

記者黃雅琪/綜合報導

歌壇巨星李玟（CoCo）不幸離世，享年48歲，1日在香港殯儀館出殯，許多歌迷和演藝圈友人都前來送別。MC HotDog熱狗曾經在歌曲〈韓流來襲〉中批判李玟，如今，熱狗也宣布「封唱」這首歌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▲MC HotDog熱狗「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」演唱（圖／記者陳明中攝）
▲MC HotDog熱狗曾當面向李玟道歉年輕不懂事。（圖／記者陳明中攝）
嘻哈歌手MC HotDog熱狗，22年前曾唱過一首歌曲〈韓流來襲〉，歌詞中有批評台灣粉絲哈韓、哈日的狀況，還有批評道李玟、張惠妹、徐懷鈺。熱狗曾在節目《中國說唱巔峰對決》中向李玟親自致歉此事，並承認自己早年不懂事。當時李玟也大方要他別放在心上。

▲馬思唯將首度來台開唱。（圖／翻攝馬思唯微博）
▲馬思唯將首度來台開唱。（圖／翻攝馬思唯微博）
如今，隨著李玟離開人世，熱狗也正式宣布，〈韓流來襲〉這首歌曲未來在任何場合，都不會再公開演唱，藉此表示尊敬李玟。另外，曾被李玟欽點合作的「Higher Brothers更高兄弟」團員Masiwei馬思唯，世界巡迴演唱會也將首度來台舉行，屆時歌迷也可到場欣賞，延續李玟的心意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

更多「歌手李玟過世」相關新聞。

李玟曾欽點合作！馬思唯首次來台開唱　門票8月3日開賣

影音／張惠妹、周杰倫「悲痛告別」李玟　張學友致哀：她太年輕了

陶喆悲痛送李玟「永遠在我們心中」　雪梨空中現CoCo Lee逼哭粉絲

影音／李安、莫文蔚、王力宏、JJ痛別李玟！劉德華不捨喊：我愛妳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀