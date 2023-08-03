曾唱歌批評天后李玟！熱狗宣布封唱〈韓流來襲〉以示尊重
歌壇巨星李玟（CoCo）不幸離世，享年48歲，1日在香港殯儀館出殯，許多歌迷和演藝圈友人都前來送別。MC HotDog熱狗曾經在歌曲〈韓流來襲〉中批判李玟，如今，熱狗也宣布「封唱」這首歌。
記者黃雅琪/綜合報導
嘻哈歌手MC HotDog熱狗，22年前曾唱過一首歌曲〈韓流來襲〉，歌詞中有批評台灣粉絲哈韓、哈日的狀況，還有批評道李玟、張惠妹、徐懷鈺。熱狗曾在節目《中國說唱巔峰對決》中向李玟親自致歉此事，並承認自己早年不懂事。當時李玟也大方要他別放在心上。
如今，隨著李玟離開人世，熱狗也正式宣布，〈韓流來襲〉這首歌曲未來在任何場合，都不會再公開演唱，藉此表示尊敬李玟。另外，曾被李玟欽點合作的「Higher Brothers更高兄弟」團員Masiwei馬思唯，世界巡迴演唱會也將首度來台舉行，屆時歌迷也可到場欣賞，延續李玟的心意。
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