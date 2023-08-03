不斷更新／卡努颱風龜速走！亂國際、國內航班　9航空異動懶人包

柯文哲批蔡政府作假帳　行政院怒嗆掩耳盜鈴、錯誤引導民眾

▲林子倫批評，柯文哲選擇視而不見、掩耳盜鈴。（圖／行政院提供）
▲林子倫批評，柯文哲選擇視而不見、掩耳盜鈴。（圖／行政院提供）

記者陳佩君／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲質疑執政黨將特別預算常態化是作假帳一事，行政院發言人林子倫今（3）日回應，對於國家財政及債務相關議題，行政院與財政部已多次回應，柯文哲選擇視而不見、掩耳盜鈴，持續用部分數據試圖引導民眾錯誤認知國家財政實際情況，令人遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲昨天在臉書發文表示，民進黨政府執政7年，帳面上看來績效優異，但根本是透過「獨步全球」的特別預算作假帳。

對此，林子倫回應，近年來為因應國內外環境變動與挑戰，政府透過特別預算方式支應如武漢肺炎防治及紓困振興、國家重要基礎建設、提昇國防安全等各項需求，相關預算皆經立法院審查通過，並依公共債務法辦理，絕無柯文哲所說「外界根本無從監督」之情事。

林子倫提到，自蔡總統2016年上任後，嚴格遵守財政紀律，並大力協助民間經濟發展，使得2018年至2022年度中央政府總預算原編列債務舉借預算皆因稅收執行良好而未舉債，中央政府長期債務實質淨增加數相較陳水扁前總統時期的1兆4923億及馬英九前總統1兆7344億，近7年來只增加4,350億，為歷任最低。

林子倫接續說，債務佔比從2015年的31%下降到2022年的26%，近年最佳；歲入歲出賸餘連續五年超過1000億，去年將近5000億，創史上新高；還債金額也自2018年起年年創新高，去年更達1500億，創21年來新高，這些都是政府堅守財政紀律、國家財政狀況良好的最佳例證。

林子倫呼籲，政府及社會各界對於柯文哲近來毫無事實根據的批評已多次澄清與說明，無奈柯仍執意以掩蓋事實的方式企圖誤導社會大眾對於國家實際情況的認知，嚴重影響公共事務討論之品質，「請柯文哲勿再為個人政治聲量與利益，扼殺全國第一線公務人員及全體國人近年來之努力」。

颱風政治學／立委跟著放假卻不得閒！緊盯臉書掌握災情　分享動態

柯文哲勸胞妹參戰新竹市　全國競爭最激烈4黨都提立委！綠委樂見

影／颱風卡努來襲北北基宜放假　南部民代不得閒行程照樣跑

屏東九鵬基地意外4人燒燙傷　蔡英文下令全力協助救治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀