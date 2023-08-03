柯文哲批蔡政府作假帳　行政院怒嗆掩耳盜鈴、錯誤引導民眾

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對此，林子倫回應，近年來為因應國內外環境變動與挑戰，政府透過特別預算方式支應如武漢肺炎防治及紓困振興、國家重要基礎建設、提昇國防安全等各項需求，相關預算皆經立法院審查通過，並依公共債務法辦理，絕無柯文哲所說「外界根本無從監督」之情事。
林子倫提到，自蔡總統2016年上任後，嚴格遵守財政紀律，並大力協助民間經濟發展，使得2018年至2022年度中央政府總預算原編列債務舉借預算皆因稅收執行良好而未舉債，中央政府長期債務實質淨增加數相較陳水扁前總統時期的1兆4923億及馬英九前總統1兆7344億，近7年來只增加4,350億，為歷任最低。
林子倫接續說，債務佔比從2015年的31%下降到2022年的26%，近年最佳；歲入歲出賸餘連續五年超過1000億，去年將近5000億，創史上新高；還債金額也自2018年起年年創新高，去年更達1500億，創21年來新高，這些都是政府堅守財政紀律、國家財政狀況良好的最佳例證。
林子倫呼籲，政府及社會各界對於柯文哲近來毫無事實根據的批評已多次澄清與說明，無奈柯仍執意以掩蓋事實的方式企圖誤導社會大眾對於國家實際情況的認知，嚴重影響公共事務討論之品質，「請柯文哲勿再為個人政治聲量與利益，扼殺全國第一線公務人員及全體國人近年來之努力」。