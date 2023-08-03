照顧漁民應不分藍綠　陳其邁再批：高雄的討海人就那麼不值嗎？

陳其邁關心旗津海水倒灌　水利局提因應措施及解決方案

▲市長陳其邁關心旗津區海水倒灌積水情形，今天特別前往旗津聽取水利局簡報指示改善。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁關心旗津區海水倒灌積水情形，今天特別前往旗津聽取水利局簡報指示改善。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市旗津區部分低窪地區近日遭遇大潮而海水倒灌且部分沒下雨道路卻出現積水情形，市長陳其邁關心積水問題今(3)日前往旗津要求水利局改善積水應急措施及研擬長期改善方案，以免除居民困擾。水利局除初步擬採設置防潮閘門、集水井及抽水機抽水的方式改善積水外，長期改善方案將向中央爭取設置防潮閘門，改善大潮造成路面積水的影響。

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▲副市長林欽榮也前往路竹及永安區關切颱風期間防汛作業準備。（圖／高市府提供）
▲副市長林欽榮也前往路竹及永安區關切颱風期間防汛作業準備。（圖／高市府提供）
旗津區部分地勢西高東低，低窪區域因受潮汐影響，於每年農曆六至八月的15~18日便會發生海水倒灌路面積水情形，８月更適逢月亮最靠近地球，受到引力影響，潮位上昇高度更甚往年。

經盤點旗津地區目前共有10處易受潮汐影響造成積水的地點，初步方案擬採設置防潮閘門、集水井及抽水機抽水的方式辦理積水改善，陸續已完成4處改善，其餘6處持續觀察排水路的狀況並規劃改善中。未來也將採設置防潮閘門、集水井及抽水機抽水的方式辦理積水改善，長期改善方案部分將向中央爭取設置防潮閘門，改善大潮造成路面積水的影響。

水利局表示，8/1-8/5正逢大潮，除了會密切注意潮汐變化外，在旗津廟前路、大關路30巷一帶，會配合截流操作、堆砌沙包並佈設移動式抽水機改善大潮造成積水情形，另於上竹巷一帶低漥處出流點堆置沙包，減少大潮造成感潮積水的影響。另外長期改善方案，同時積極向中央爭取經費，設置防潮閘門，以改善大潮造成路面積水的影響。水利局也澄清，旗津並無滯洪池及閘門損壞事件。

另外，水利局澄清表示，旗津地區並無滯洪池，另外水利局改善積水的方式，係截流地面水排至污水系統，進行抽水排出外海，並無設置滯洪池，也並無所稱閘門損壞問題。

昨天及今天道路積水主要原因是適逢天文大潮，潮汐高度是2003年以來最高，水利局於昨晚即緊急進行堆置砂包封堵海水倒灌水路，並於清晨佈設6部小型移動式抽水機增加排水量，今天上午道路積水面積已比昨日積水明顯減少。

同時，副市長林欽榮也前往路竹及永安區關切颱風期間防汛作業準備，並呼籲市民卡努颱風期間恐引進西南氣流，尤其路竹及永安地區沿海地勢低漥地區，應提前做好準備。於視察路竹區頂寮里三公宮防潮閘門時，要求海洋局、水利局，里長建議於養殖區排水路整治工程增設防潮閘門以防止趕潮回流，海洋局表示大湖埤排水ㄧ中排工程（1.1億）已獲漁業署同意補助，且已進入基本設計階段，後續配合新設防潮閘門，再由水利局調派移動式抽水機進行抽水，以降低颱風、豪雨及海水倒灌造成積水的影響。

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