陳其邁關心旗津海水倒灌　水利局提因應措施及解決方案

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經盤點旗津地區目前共有10處易受潮汐影響造成積水的地點，初步方案擬採設置防潮閘門、集水井及抽水機抽水的方式辦理積水改善，陸續已完成4處改善，其餘6處持續觀察排水路的狀況並規劃改善中。未來也將採設置防潮閘門、集水井及抽水機抽水的方式辦理積水改善，長期改善方案部分將向中央爭取設置防潮閘門，改善大潮造成路面積水的影響。
水利局表示，8/1-8/5正逢大潮，除了會密切注意潮汐變化外，在旗津廟前路、大關路30巷一帶，會配合截流操作、堆砌沙包並佈設移動式抽水機改善大潮造成積水情形，另於上竹巷一帶低漥處出流點堆置沙包，減少大潮造成感潮積水的影響。另外長期改善方案，同時積極向中央爭取經費，設置防潮閘門，以改善大潮造成路面積水的影響。水利局也澄清，旗津並無滯洪池及閘門損壞事件。
另外，水利局澄清表示，旗津地區並無滯洪池，另外水利局改善積水的方式，係截流地面水排至污水系統，進行抽水排出外海，並無設置滯洪池，也並無所稱閘門損壞問題。
昨天及今天道路積水主要原因是適逢天文大潮，潮汐高度是2003年以來最高，水利局於昨晚即緊急進行堆置砂包封堵海水倒灌水路，並於清晨佈設6部小型移動式抽水機增加排水量，今天上午道路積水面積已比昨日積水明顯減少。
同時，副市長林欽榮也前往路竹及永安區關切颱風期間防汛作業準備，並呼籲市民卡努颱風期間恐引進西南氣流，尤其路竹及永安地區沿海地勢低漥地區，應提前做好準備。於視察路竹區頂寮里三公宮防潮閘門時，要求海洋局、水利局，里長建議於養殖區排水路整治工程增設防潮閘門以防止趕潮回流，海洋局表示大湖埤排水ㄧ中排工程（1.1億）已獲漁業署同意補助，且已進入基本設計階段，後續配合新設防潮閘門，再由水利局調派移動式抽水機進行抽水，以降低颱風、豪雨及海水倒灌造成積水的影響。