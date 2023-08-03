LK-99並非常溫超導體？南韓驗證委員說法曝光 「1現象」有出入
日前南韓「量子能源研究所」團隊宣稱，找到了名為LK-99的「室溫常壓超導體」，引發全球科學界的注目。但後續該團隊內部出現分歧，更有主要作者向平台要求下架該論文。而今（3）日南韓超導體低溫學會也出面發聲，認為從「LK-99」作為超導體的證據不足，其中理由也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
南韓超導體低溫學會，日前組成「LK-99驗證委員會」，而今（3）日他們向韓聯社透露，由「量子能源研究所」所合成的LK-99，在3月公開的影片中，懸掛狀態下的LK-99，以磁鐵靠近時出現排斥反應，就是銅等非超導體物質會出現的現象，與超導體應該擁有「邁斯納效應」（Meissner effect）的抗磁性有所出入。
南韓超導體低溫學會表示，他們曾向量子能源研究所要求提供樣本進行驗證，但對方稱論文仍在審查中，須待2至4周審查結束後才可取得。因此就數據上來看，他們仍抱持「尚無法證明LK-99是常溫超導體」的立場。
📍「室溫常壓超導體」為何厲害？
超導現象在 1911 年時被發現，意指特定材料在某種溫度或壓力的情況下，出現「電阻為零」、「抗磁性」兩大特性，它能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。
若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，堪稱「能源聖杯」，對於科技進展有極大影響。