陸東南大學也復現LK-99了！教授曝「測出0電阻」 但缺關鍵1效應
南韓「量子能源研究所」團隊自7月底，宣稱合成出「室溫常壓超導體」LK-99之後，就引發全球科學界的瘋狂。除了研究團隊內部鬥爭的情況之外，各國實驗室也在比拚速度趕著復現。而昨（3）日中國東南大學物理學院就表示，他們也復現出LK-99，同時在特定溫度測出「零電阻」的現象，不過另一個超導體必備的「關鍵效應」卻沒觀察到。
記者潘毅/綜合報導
中國東南大學物理學院的超導研究團隊昨（3）日在bilibili上發布最新研究成果影片，教授孫悅表示，他們團隊復現了LK-99，但「並沒有證實也沒有發現室溫超導體」。他隨後解釋：「但是我們在110K以下（約-162度C，非室溫），成功觀測到了零電阻」，這可能是它存在超導電性的一個很重要的證據。
孫悅指出，目前他們一共測試6片樣品，其中一片中觀測到了「零電阻」，但其他則大多數產生半導體行為。而他們也進一步針對測出「零電阻」的樣品測試邁斯納效應（抗磁性）的測量，但並未在該樣品上觀測到完全抗磁性，「所以我們猜測，這個樣品的『零電阻』，如果是超導造成的話，它的超導組分應該還是比較低的」。
📍「室溫常壓超導體」為何讓科學界如此重視？
超導現象在 1911 年時被發現，意指特定材料在某種溫度或壓力的情況下，出現「電阻為零」、「抗磁性」兩大特性，它能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。
若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，堪稱「能源聖杯」，對於科技進展有極大影響。