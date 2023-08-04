若西非區域集團軍事干預尼日　塞內加爾表態參與出兵

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薩爾說：「出於這些原因，塞內加爾的士兵將會開赴那裡。」
尼日於7月26日爆發政變，貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭到總統衛隊囚禁。區域集團西非經濟共同體（ECOWAS）7月30日召開緊急高峰會，要求於一週之內讓貝佐姆復位，否則將採取所有措施來恢復憲法秩序，「包括動用武力」，會員國的軍事首長並展開會商。
與此同時，支持政變的數百位尼日民眾今天在首都尼阿美（Niamey）展開大規模集會，當中有人揮舞巨幅俄羅斯國旗。
尼日於1960年8月3日脫離法國獨立，在一個由民間社團組成的聯盟號召之下，示威群眾今天聚集巿中心協商廣場（Concertation Square）上。
參與示威的哈瑪杜（Issiaka Hamadou）表示，民眾只關心安全保障，「不管那是來自俄羅斯、中國、土耳其，如果他們願意幫助我們的話」。
「我們就是不想要自從1960年以來不斷在搶劫我們的法國人，他們一直都在，卻什麼也改變不了。」
法國在尼日派駐約1500名士兵打擊沙赫爾地區（Sahel）的聖戰分子。
沙赫爾地區介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，是一個從非洲東部延伸至西部的條狀地帶。
這場政變讓苦於遏制聖戰分子的西方國家引以為憂。聖戰分子2012年在尼日西鄰馬利北部作亂，3年後他們的勢力蔓延進入尼日和布吉納法索，使得幾內亞灣（Gulf of Guinea）上的脆弱國家籠罩陰霾。
支持尼日軍政府人士批評法國未能保護他們免遭聖戰分子荼毒，並且認為俄羅斯才是未來更堅實的盟友。（譯者：何宏儒）1120803