馬斯克即將被告！「X平台」拒與新聞媒體議價 遭法新社提告
才將社群媒體推特（Twitter）徹底改頭換面變成「X」平台的馬斯克，近期陷入與法新社的訴訟案。根據《法新社》週三表示，由於推特明確拒絕參與和媒體鄰接權有關的分潤討論，法新社將對億萬富豪馬斯克與其旗下X平台提起訴訟。
國際中心楊智傑／綜合報導
社群媒體與科技公司如Meta、Goolge等近年來在全球面臨與新聞業者討論分潤機制的爭議，不過這些大型跨國科技公司往往態度堅硬不願為新聞付費，各國政府也陸續制定相關法案盼能推動進展。根據《路透社》與《法新社》報導，「X平台」（前稱推特）明確的拒絕了參與媒體鄰接權、為新聞付費等問題的討論，因此在巴黎提起訴訟。
報導指出，法國政府為保障新聞出版商，於2019年頒布名為「鄰接權」的著作權法案，要求大型網路平台必須與這些提供新聞內容的新聞出版者們進行談判。不過對此並不感興趣的馬斯克則在X平台上形容「這真的是太詭異了」，並稱「他們希望我們能夠為此付錢給他們，但我們做的是把流量從平台導引至他們的網站」，反控因此賺取廣告費用的是新聞業者，自己並無從中獲利。
相較其老闆的高調反駁，X平台對此並未做出回應。
事實上，在2021年Google就因拒絕與媒體進行「鄰接權」談判，而遭到法國反壟斷監管機構處以5億歐元罰款；Meta則在今年6月通過《線上新聞法》的加拿大直接「阻擋用戶看新聞」，加拿大地區的使用者稱在臉書、IG上已看不到新聞媒體發布的內容，此舉更是引來大批罵聲。