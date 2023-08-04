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為何京津冀一帶洪災險峻？中國氣象局揭「3原因」導致極端強降雨

▲受到颱風影響，北京、天津、河北地區連日暴雨，極端降雨強度超過華北歷史上三次極端暴雨過程，相當罕見。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到颱風影響，北京、天津、河北地區連日暴雨，極端降雨強度超過華北歷史上三次極端暴雨過程，相當罕見。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

受到颱風「杜蘇芮」外圍環流影響，中國華北的京津冀（北京、天津、河北）一帶連日的強降雨引發嚴重洪災，其中北京降雨量更是創下中國有儀器測量記錄140年以來最大降雨。中國國家氣象中心副主任指出，這次極端降雨強度超過華北歷史上三次極端暴雨過程，相當罕見，而背後原因則包含水氣充沛、高壓系統阻擋及山脈地形的抬升作用等三大因素。

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中國北京、天津、河北地區受到極端降雨影響爆發洪患，這是北京史上第二次發布最高級別的「暴雨紅色預警」，就連號稱600年從未淹水的紫禁城，也都淪為一片汪洋，鄰近的天安門和大興國際機場更接連慘遭水浸。

中國氣象局在3日召開記者會，其中國家氣象中心副主任張恆德表示，這次京津冀等地出現的區域降雨過程強度超越了1996年的「96·8」、2012年的「7·21」及2016年7月18日至20日等三次極端暴雨，北京降雨持續時間長達83小時，河北邯鄲、邢台、石家莊，山西晉中，河南鶴壁及北京西南部等地則連續兩天出現大暴雨到特大暴雨，整次降雨結合了持續時間長、累計雨量大、極端性強等特點。

張恆德提到，這次極端強降雨的關鍵因素第一是水氣條件充沛，在第5號颱風「杜蘇芮」減弱後，低壓環流攜帶充足的水氣與副高外圍東南氣流匯合，加上第6號颱風「卡努」遠距離輸送的水氣，兩者匯集直奔華北平原；二是高壓系統阻擋，在降水系統的東側和北側，分別有副熱帶高壓和北方大陸高壓脊，合併形成的高壓「大壩」，阻擋住降水系統的前行；最後是山脈地形的抬升作用，中國的太行山、燕山山脈使輸送而來的水氣在山前受到地形動力抬升作用，導致更多水氣凝結成雨。

張恆德也進一步指出，在這種極端強降雨的影響下，非常容易引發城市的積澇與洪患，而村鎮和山區則容易發生土質疏鬆、土石流或坍方等地質災害，建議中國民眾隨時關注氣象單位發布的天氣預報和警告消息，提前做好防禦準備。

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