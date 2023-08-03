韓無差別攻擊釀1死13傷！22歲快遞員「撞人又亂砍」 行兇過程曝
位在韓國首爾京畿道地鐵站附近的「AK百貨商場」，今（3）傍晚傳出一名男子持械無差別攻擊民眾事件，根據韓媒最新報導，這名22歲男子犯案前先駕駛車輛衝撞路人，接著又到百貨公司揮舞刀械犯案，最終導致14人受傷，其中1人傷重不治。警方已將其拘捕到案，警方正在釐清這是臨時起意的犯行或是一場有事先計畫的犯罪。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《韓聯社》、《韓國先驅報》、《JCTB》等媒體報導，嫌犯生於1999年，從事快遞貨運業，他在3日下午開車前往位於京畿道城南市盆唐區書峴站附近的「AK百貨商場」。報導指出，他先是開車衝撞書峴站站前的行人，接著因為車輛因衝撞導致無法發動而下車改用刀械進行無差別攻擊。
韓媒提到，嫌犯當時頭戴帽子及太陽眼鏡，起出媒體通報被刺傷的民眾已知有4名男性、5名女性，且遭刺民眾當中有5人為20多歲者，其餘40多歲、50多歲、60多歲和70多歲各分別有1人，受刺部位多為腹部、腰部；但後續報導則更新至受傷人數為14人受傷，且僅1人受輕傷，其餘遭撞傷、砍傷者皆身受重傷緊急送醫治療，傷重者當下即發生心跳停止和意識不清情況，目前有1傷重者已宣告不治。
報導提到，警方發現嫌犯犯案後躲在百貨公司2樓服裝店內，警方稱他被捕時情緒激動且向警方宣稱自己有「被害妄想症」，目前警方正在釐清這是否為一起預謀犯罪。