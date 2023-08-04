限5天！全家韓國泡麵、氣泡美式買1送1　7-11護手霜49元殺破半價

超商本周限定優惠更新！7-11今（4）日起至8月8日限時五天開跑，本周同樣只有6大項商品促銷，且只有一款買1送1，泰國甜辣醬平均不到40元。此外，香氛護手霜原價149元、特價49元，相當於3.3折、比買1送1還便宜，共4種香味可選；冬瓜檸檬Q凍凍冰棒4支100元，約是5.6折、直逼半價。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家會員優惠自即日起至8月6日，本周共有11大項促銷品項，其中3款都是買一送一，包括奇動能量飲、Paldo韓國泡麵、大人生活面膜等，都是直接半價。此外，另有3款買二送一，湖池屋玉米濃湯洋芋片平均26元、大哥花生豆平均39元、FMC植物性洗衣精補充包平均37元。
全家「康康五」限時周末登場，今（4）日起至8月6日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品代表是特大杯椪柑氣泡美式／西西里氣泡美式（80元）、靜岡抹茶拿鐵（65元）買1送1。其他另有FMC金萱二十七700ml平均15元、WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕平均25元、涼茶／仙楂洛神飲平均20元、指定酷繽沙平均33元。
🟡萊爾富
即起至7月30日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共9大項目促銷，買一送一代表是野菜生活綜合蔬果汁，平均20元；此外，光泉指定鮮豆漿任選第2件1元、平均18元，也是相當於半價優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！