高球／無懼颱風天風雨！業餘選手出頭天　陳宣佾抓四鳥獨居領先

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今（4日）最後一組領先組陳宣佾丶林文堂與余松柏於上午8:25自第一洞出發。這項比賽總獎金台幣315萬元，冠軍可得新台幣60萬元，亞軍獎金30萬元。
台北球場繼續受到卡努颱風影響，陣陣風雨，不過因位居桃園市，桃園市政府並未宣布停班停課，因此仍繼續舉行第三回合，球場風勢較大，不時陣雨，風向也亂，影響選手的判斷，成績受到影響，單日只有四位選手打出紅字成績。
業餘選手陳宣佾自前日的並列第四上升至單獨領先，第三回合抓四鳥二柏忌，四個五桿長洞把握住三個洞抓鳥，第2及第15洞分別是15呎小鳥推桿及兩上果嶺兩推抓鳥，第7洞是一切一推也抓鳥，最後一洞第18洞三桿短洞，再添一個15呎小鳥推桿，取得單獨領先地位。
他表示，上果嶺成功率比前回合高三個洞，有11個洞，推桿也不錯28推，雖然天氣狀況不佳，風勢大，風向亂，不過他設定策略是攻果嶺都打在果嶺前，盡量讓球彈跳上去，執行結果都還不錯，所以成績還不錯。
他指出，這是他第一次在職業賽打領先組，最終回合抱著學習的心態，有機會盡力拼一下爭奪職業及業餘雙料冠軍。這是他參加的第三場職業賽，前兩場都打進後兩回合決賽，這一場設定的目標也是晉級決賽，目前已超越設定目標，最終回合再接再厲。
明年就可打長春賽的林文堂自任整體表現仍是OK，他說：「我就慢慢打，在這種天氣不佳狀況下，注意控球方向與力量，不要超過果嶺。開球丶鐵桿與推桿都發揮得不錯，28推。」
林文堂小鳥及柏忌各三，前九洞抓三鳥分別是6-11呎的順草小鳥推桿，他說第九洞比較可惜，11呎的大逆草出現三推吞柏忌，第四洞三桿短洞，更是完全被風向騙了，未成功打上果嶺，也吞下柏忌。他表示，最終回合盡力打，照自己的節奏丶保持穩定性，最重要的是要hold住！
原居第二暫退至第三的劉永華雖打出五鳥一柏忌，但是他覺得在這種不佳的天氣下打成這樣，可以給自己打80分了，吞下的柏忌不是開球被風吹歪了，就是自己沒掌握好開球方向，有幾個抓鳥機會，因推桿路線判斷不對也錯失了。
今天最後一回合，選手們仍同時分別自第1洞與第10洞出發，第一組於上午7點開球，最後一組於上午8:25開球，頒獎典禮預計於下午1:30-2:00舉行。