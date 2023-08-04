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籃球／北市大喬丹背負最後一擊壓力　侯子映坦言超抖仍扮致勝功臣

▲侯子映扮演北市大贏球功臣。官方提供
▲侯子映扮演北市大贏球功臣。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023佛光盃大學籃球邀請賽進入第2天賽程，尚未有任何1隊拿到4強門票。首度亮相的北市大學對決美國阿拉斯加大學安克雷奇分校，侯子映成為功臣，先以關鍵3罰扳平戰局，延長賽再靠外線得手，率隊77：70演出逆轉勝。

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佛光大學與名古屋學院重演2019年佛光盃冠軍戰戲碼，上半場打完佛大以30：31落後1分；第3節成為比賽關鍵，佛大僅5分進帳，名古屋學院把握擴大分差機會，後2節得分比佛大多1倍，以74：51搶下比賽勝利。

此戰名古屋學院再度展現團隊作戰能力，上之原里香15分依舊最佳，陣中得分點分布廣，多達7人得到至少7分。佛大則集中在將升大三的黃渝庭、陳丁綺身上，分別拿到18分7籃板、11分11籃板。

名古屋學院總教練竹之下秀樹指出，上半場確實佛大的防守做得很好，但感覺下半場佛大球員體力有下滑，跟以往日本隊伍和台灣隊伍交手時的狀態類似，體力方面還是日本球員較佳。

佛大總教練楊淑淨認為，相較名古屋學院人人皆兵，佛大板凳實力稍嫌不足，能為主力爭取的休息時間有限，才會打得比對手累，但球員們的表現值得欣慰，沒有一開始就被對手拉開。

同組勁敵馬來西亞與紐西蘭一路緊咬，馬來西亞靠著隊上IG粉絲人數破1.3萬的人氣球員陳心潔23分領銜，爆冷以52：49擊敗紐西蘭。首度參加佛光盃的陳心潔透露，在佛光盃即將到來前，馬來西亞全隊僅集訓約1個月，集訓前段時間都沒到齊過，沒想到會擊敗紐西蘭，一直是抱持學習心態參加這次佛光盃。

陳心潔指出，全隊都是聽從教練指示，從內線防守做起，一旦紐西蘭大個球員接球就包夾，策略也成功奏效。她還說：「我感受到高雄巨蛋滿滿的熱情，這在馬來西亞是不會有的，佛光盃很好玩。」

同樣是戰到最後一刻，北市大與阿拉斯加大首度出戰，末節讀秒階段還有3分領先的阿拉斯加大，最後0.03秒在外線犯規，侯子映3罰全中，雙方70：70進入延長賽，也是本屆佛光盃首場延長賽。

北市大總教練錢薇娟拿「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）鼓勵侯子映，錢姐說：「總是背負最後一擊的喬丹說過，『我可以掌握我的出手，出手後進不進就不是我要承擔』，妳已經做到該做的，罰不罰得進，結果不用在意。」

侯子映坦言很緊張，「人生第1次遇到這樣的局面」，她覺得第1球當下最「抖」，還好沒有失手。延長賽侯子映再領軍飆進外線，為北市大打出7：0攻勢，個人全場斬獲21分。

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