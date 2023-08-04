籃壇放大鏡／外籍生審核變嚴格！外援更難找　衝擊UBA強弱板塊

▲世新外籍生庫克（左）成為新學年度主力。官方提供
▲世新外籍生庫克（左）成為新學年度主力。官方提供

記者路皓惟/高雄報導

中華男籃在成都世大運舞台大放異彩，不僅擊潰強敵中國，還大勝南非闖進9-12排名賽，締造隊史最佳成績，這批年輕好手也被譽為是新的「黃金世代」。近年國內職籃蓬勃發展，帶動學生籃球欣欣向榮，孕育出許多未來之星，《NOWnews》也透過《籃壇放大鏡》來解析世大運創佳績背後的意義。

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近年來的台灣UBA大專籃球戰場中，外籍生已經成為改變大專籃壇勢力板塊的關鍵，當初外籍生的存在是為了彌補學校招生的困境，但之後已轉變為軍備競賽。然而，隨著外國學生來臺就學辦法，校方必須提供全英語授課，或者該生必須通過中文檢定二級，對部分學校來說，未來外籍生將會越來越難找，大專勢力可能將重新洗牌。

111學年度UBA大專籃球16強隊伍中，一共有22名外籍生，再寫下史上新高，其中世新大學、萬能科大和政治大學都有4名外籍生。從各隊挑選的外籍生來看，主要以中鋒、大前鋒為主，身高平均在200至213公分。

現行的UBA對於外籍生球員並無設下限制，各隊的軍備競賽，造成強隊恆強、弱隊恆弱的現象，這也引起許多球迷的關注和討論，如果沒有針對外籍生球員做出明確的規範，恐怕只會導致「一校獨強」嚴重戰力失衡的情況。

不過，據世新大學男籃教練陳泫宇表示，未來外籍生的審核將會更嚴格，學校必須提供全英語授課的環境，或者外籍生必須通過中文檢定二級，他說：「未來引進外籍生將變得更為困難，之後只會變得越來越難找。」

今年世新男籃外籍新生西睿來自南非，7月底才剛抵達台灣，今年佛光盃是他來台首場的正式盃賽，陳泫宇表示，UBA新賽季世新的外籍生變動多，球員彼此需要磨合和適應。

▲世新大學主力球員張俊生。官方提供
▲世新大學主力球員張俊生。官方提供
去年外籍生的變化讓球隊的配置有所變動，張俊生提到，「以前我們有兩個中鋒，今年只剩一個差很多，在沒有中鋒狀態下，我們其他位置都要幫忙，更努力做好該做的事。」
 
外籍生無疑是大專籃球賽場影響勝負的關鍵因素，隨著外籍生審核更加嚴謹，未來是否將繼續針對外籍生人數進行限制，以保障本土球員的發揮空間，避免學生籃球比賽變了調。

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