籃壇放大鏡／外籍生審核變嚴格！外援更難找　衝擊UBA強弱板塊

我是廣告 請繼續往下閱讀
111學年度UBA大專籃球16強隊伍中，一共有22名外籍生，再寫下史上新高，其中世新大學、萬能科大和政治大學都有4名外籍生。從各隊挑選的外籍生來看，主要以中鋒、大前鋒為主，身高平均在200至213公分。
現行的UBA對於外籍生球員並無設下限制，各隊的軍備競賽，造成強隊恆強、弱隊恆弱的現象，這也引起許多球迷的關注和討論，如果沒有針對外籍生球員做出明確的規範，恐怕只會導致「一校獨強」嚴重戰力失衡的情況。
不過，據世新大學男籃教練陳泫宇表示，未來外籍生的審核將會更嚴格，學校必須提供全英語授課的環境，或者外籍生必須通過中文檢定二級，他說：「未來引進外籍生將變得更為困難，之後只會變得越來越難找。」
今年世新男籃外籍新生西睿來自南非，7月底才剛抵達台灣，今年佛光盃是他來台首場的正式盃賽，陳泫宇表示，UBA新賽季世新的外籍生變動多，球員彼此需要磨合和適應。
去年外籍生的變化讓球隊的配置有所變動，張俊生提到，「以前我們有兩個中鋒，今年只剩一個差很多，在沒有中鋒狀態下，我們其他位置都要幫忙，更努力做好該做的事。」
外籍生無疑是大專籃球賽場影響勝負的關鍵因素，隨著外籍生審核更加嚴謹，未來是否將繼續針對外籍生人數進行限制，以保障本土球員的發揮空間，避免學生籃球比賽變了調。
更多「籃壇放大鏡」相關新聞。