41歲婦女嫁好友16歲兒！印尼「養成系丈夫」爆紅 12歲認識女方
印尼社會近期熱議一樁婚姻，原因在於41歲女子瑪麗安娜（Mariana）與友人的兒子凱文（Kevin）交往後在7月30日閃婚，然而凱文在法律上還未成年，引發社會在道德與法律上的疑慮。瑪麗安娜在男方12歲時就認識他，堪稱從小便開始養成丈夫，也讓外界十分震驚。印尼媒體在3日報導，雖然兩人已成婚4天，但受到同村鄰居反對，目前尚未同床共枕。
國際中心賴正琳／綜合報導
當地媒體《Tribun News》報導，瑪麗安娜再三強調兩人關係是兩情相悅，不過從交往開始便一直受到鄰居阻撓，另外雙方也被迫成婚後先分房睡，因為當地的兒童保護服務中心甚至到她家拜訪，在凱文成年前，兩人沒辦法一起睡。瑪莉安娜也表示兩人的婚姻在宗教上合法，但國家法律上還不合法，會在凱文成年後完成法律登記。
瑪麗安娜和男方的母親麗莎（Lisa）是很好的朋友，在成長過程中，凱文一直把她當作阿姨，兩人沒有踰矩的行為，本來瑪麗安娜要跟西加里曼丹（Kalimantan Barat）的另一名年輕男子結婚，但未婚夫在婚禮前夕臨時反悔，讓瑪麗安娜非常傷心，還動了輕生念頭。她的好友麗莎一直在旁支持她振作，瑪麗安娜與麗莎的兒子凱文則在過程中日久生情。
雖然兩人相差25歲，但瑪麗安娜相信「真愛沒有距離」，且強調凱文的母親也同意這樁婚事。其實兩人相處過程中，凱文多次動搖過信心，因為同村的鄰居都在嘲笑他，說：「瑪麗安娜太老了！」然而越相處就越喜歡對方，因此凱文依然決定和瑪麗安娜步入婚姻。接受當地媒體採訪時，瑪麗安娜也表示兩人的感情會越來越深厚，而凱文有一天也會轉為成熟的男人，婚姻也會走向光明。