越南電動車CEO是誰？年輕女性擔綱VinFast執行長　被譽為虎年貴婦

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黎氏秋水在1974年出生於越南中南部平定省，由於剛好是虎年出生，外界也稱呼她「虎年貴婦」或「Vingroup女將軍」。除了擔任VinFast的執行長，也身兼母集團Vingroup的副主席。黎氏秋水從小認真唸書，畢業於河內外商大學，並擁有日本國際大學MBA碩士文憑。從1996年她開始參加歐洲在越南展開的各項金融業務，2000年開始擔任雷曼兄弟控股公司在日本、泰國和新加坡的副主席一職。2008年成為Vingroup集團的投資委員會委員長，2011年成為Vingroup集團副主席。她並非「空降部隊」，而是累積眾多經歷，一步一腳印地登上高位。
2022年1月她接手VinFast執行長，成為全球矚目的電動車產業女性高階主管，她從2008年加入Vingroup集團後，在Vingroup各產業都有絕佳的商業表現，跨足工業、金融、房地產、投資和國際關係，因此讓集團董事長范日旺留下深刻印象。
當上執行長後，正是她從中斡旋，在投資者們手中籌到超過10億美元的資金，並和通用汽車公司建立合作關係，更聘請來自豐田汽車（TOYOTA）的頂尖工程師和設計師，VinFast能走上國際化之路，黎氏秋水可說是功不可沒。
VinFast一開始並非瞄準電動車市場，2017年創立後有生產燃油車，2018年請來英國運動明星貝克漢（David Robert Joseph Beckham）代言，直到2021年首度推出第一款電動車，隨後便宣布全面進攻電動車，並停止供應燃油車。
當上Vingroup集團副主席時，黎氏秋水年僅37歲，以高階主管來說十分年輕，但她從不以年齡設限自己，在商場上一再繳出好成績，讓她的主管以及董事長范日旺刮目相看。范日旺自己本身便是賣泡麵起家，在烏克蘭獲得第一桶金後，投資成立跨足越南各產業的子公司，並逐步成為集團董事長，他對同樣穩紮穩打上位的黎氏秋水也是相當讚賞。
VinFast的歷史性時刻是在2018年的巴黎車展上，VinFast首次展出兩輛汽車成品，LUX A2.0和LUX SA2.0。這是歷史上越南首次有本土汽車製造商，進入國際知名汽車品牌的「聚會」。不過，VinFast能否成功進軍美國市場，並為之帶來可觀利潤仍是未知數，外界也十分關注「女版馬斯克」黎氏秋水的動向。