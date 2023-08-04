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疑登革熱孳生源！台南永康停車場陰井藏「上萬隻孑孓」　遭罰1萬5

▲台南市府於永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓。（圖／台南市衛生局）
▲台南市府於永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓。（圖／台南市衛生局）

記者林莞茜／綜合報導

本土登革熱疫情嚴峻，台南市截止8月3日15時，確診30例本土登革熱確診病例，其中永康區有14例，台南市衛生局表示，近期登革熱防治中心疫調發現，許多確診者皆有建築工地活動史，因此持續針對建築工地加強登革熱防治管理及稽查，並在永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓，後續將依傳染病防治法第25條及第70條重罰新台幣15000元。另因今日噴藥時，發生家戶抗拒噴藥，衛生局立即依據傳染病防治法第第36條及第64條，處新台幣6萬元。

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台南市衛生局指出，目前累積本土病例為784例，3日台南新增30例分別為永康區14例，東區7例，仁德區3例，安平區2例，南區、中西區、北區及安南區各1例，年齡介於7歲至76歲，23例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

台南市衛生局表示，近期登革熱防治中心疫調發現，許多確診者皆有建築工地活動史，再次凸顯工地是登革熱病媒蚊孳生之高風險場域之一，也因此南市府持續針對建築工地加強登革熱防治管理及稽查，自6月12日至8月2日止，南市環保局共查獲34處工地建案有陽性孳生源，告發125件，8月1日環保局偕同仁德區公所至仁德區東都綠學及新東琚建案進行稽查，皆查獲陽性孳生源，現場立即開單告發，特別是新東琚建案已屢次被查獲有陽性孳生源，衛生局將予以加重處分並要求立即改善，黃偉哲市長再次強調，市府持續貫徹執行公權力，絕不允許工地孳生病媒蚊危害鄰近民眾健康，該罰就罰，並同時移送工務局執行停工處分，務求登革熱防疫無死角。

▲台南市府於永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓。（圖／台南市衛生局）
▲台南市府於永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓。（圖／台南市衛生局）
台南市衛生局本週於東區、南區及安南區共調查1,053戶、其中陽性戶19戶，查獲486個積水容器、19個陽性容器，衛教1,600人次，開立19張舉發單。市府於永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓，衛生局將依傳染病防治法第25條及第70條重罰新台幣15000元，也呼籲所有市民與業者善盡社會責任，勿養蚊來傳播登革熱，害人又害己。另因今日噴藥時，發生家戶抗拒噴藥，衛生局立即依據傳染病防治法第第36條及第64條，處新台幣6萬元。

鑒於南市本土登革熱疫情嚴峻，截至8月2日止已有15個行政區共139里出現確診個案，台南市政府登革熱防治中心特別製作紅色警戒旗，旗幟上標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現本土登革熱確診病例時，即會請區公所將警戒旗插在鄰近顯眼處，提醒附近居民應嚴加防範，也請民眾多加留意，如您家附近有發現紅色警戒旗現蹤，務必提高警覺，加強自身防蚊措施，並儘快清除家戶內外積水容器，如出現疑似登革熱症狀，請立即就醫並使用登革熱快篩。

▲台南本土登革熱疫情嚴峻。（圖／台南市衛生局）
▲台南本土登革熱疫情嚴峻。（圖／台南市衛生局）

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