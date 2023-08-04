NBA／詐取醫保1.5億！前NBA球員Terrence Williams 被判10年監禁
根據《紐約郵報》報導，前NBA球員Terrence Williams因策劃從NBA醫療保健計劃中詐取500萬美元（約1.52億台幣），而被判處10年監禁。這起詐保案欠牽連甚廣，有19名相關球員遭起訴，其中不少人是國內耳熟能詳的NBA球員。
記者黃建霖/綜合報導
19名被告中包括前WNBA球員Dez Allen，NBA前球員Glen Davis、Will Bynum、Shannon Brown、Williams、Tony Allen、Jamario Moon、Tony Wroten、Melvin Ely、Ruben Patterson、Alan Anderson、Darius Miles、Eddie Robinson、Greg Smith、Sebastian Telfair、C.J. Watson、Antoine Wright、Chris Douglas-Roberts、Milt Palacio。
根據此前美國紐約南區檢察官辦公室的說明，這是一起從2017年開始有計畫進行的騙保計畫，這些球員試圖從NBA健康福利計畫中騙取約390萬美元（約1億907萬台幣）。
NBA健康福利計畫本來旨在為現役和前球員提供醫療保險，但這些有心不肖人士投過「造假和有欺詐性的核銷申請」，向執行該計畫的單位索要金錢，以支付他們實際上並未使用的醫療費用。
根據官方調查，這些人總共提交了390萬美元的詐欺索賠，實際獲取了250萬美元的所得。檢察官聲稱，在2009年NBA選秀中第11順位被選中的Williams是此一計畫的幕後策劃者，他向聯盟醫療福利計劃提交了造假的申請和發票。
檢察官稱，從2017年到2021年，Williams和共同被告們（其中還包括醫生和牙醫）向醫療保健計劃提交了充滿拼寫錯誤和不一致之處的偽造發票，以報銷從未使用過的醫療和牙科費用。
2021年10月9日，這19名球員因從NBA健康與福利計劃中騙取錢財而被逮捕。Williams在2022年8月已經承認自己策劃了此一騙局，在認罪協議中，他將因為企劃從該計畫中詐取500萬美元，而被判處10年監禁，被沒收的財產和應支付的賠償預計超過310 萬美元。