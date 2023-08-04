世大運／奪牌大熱門李智凱即將出賽　8/4中華隊賽程懶人包

NBA／詐取醫保1.5億！前NBA球員Terrence Williams　被判10年監禁

▲前NBA球員Terrence Williams因策劃從NBA醫療保健計劃中詐取500萬美元，被判處10年監禁。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NBA球員Terrence Williams因策劃從NBA醫療保健計劃中詐取500萬美元，被判處10年監禁。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據《紐約郵報》報導，前NBA球員Terrence Williams因策劃從NBA醫療保健計劃中詐取500萬美元（約1.52億台幣），而被判處10年監禁。這起詐保案欠牽連甚廣，有19名相關球員遭起訴，其中不少人是國內耳熟能詳的NBA球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
19名被告中包括前WNBA球員Dez Allen，NBA前球員Glen Davis、Will Bynum、Shannon Brown、Williams、Tony Allen、Jamario Moon、Tony Wroten、Melvin Ely、Ruben Patterson、Alan Anderson、Darius Miles、Eddie Robinson、Greg Smith、Sebastian Telfair、C.J. Watson、Antoine Wright、Chris Douglas-Roberts、Milt Palacio。

根據此前美國紐約南區檢察官辦公室的說明，這是一起從2017年開始有計畫進行的騙保計畫，這些球員試圖從NBA健康福利計畫中騙取約390萬美元（約1億907萬台幣）。

NBA健康福利計畫本來旨在為現役和前球員提供醫療保險，但這些有心不肖人士投過「造假和有欺詐性的核銷申請」，向執行該計畫的單位索要金錢，以支付他們實際上並未使用的醫療費用。

根據官方調查，這些人總共提交了390萬美元的詐欺索賠，實際獲取了250萬美元的所得。檢察官聲稱，在2009年NBA選秀中第11順位被選中的Williams是此一計畫的幕後策劃者，他向聯盟醫療福利計劃提交了造假的申請和發票。

檢察官稱，從2017年到2021年，Williams和共同被告們（其中還包括醫生和牙醫）向醫療保健計劃提交了充滿拼寫錯誤和不一致之處的偽造發票，以報銷從未使用過的醫療和牙科費用。

2021年10月9日，這19名球員因從NBA健康與福利計劃中騙取錢財而被逮捕。Williams在2022年8月已經承認自己策劃了此一騙局，在認罪協議中，他將因為企劃從該計畫中詐取500萬美元，而被判處10年監禁，被沒收的財產和應支付的賠償預計超過310 萬美元。

NBA／太陽推出新球衣拚冠軍　魔鬼藏在細節裡

NBA／DeAndre Jordan死亡之扣好嗨　快艇「空拋之城」走入歷史

NBA／跟43歲阿嬤交往！Brown簽下史上最大合約就傳出緋聞

NBA／離開詹皇的 Irving好慘！美媒PO一張圖、酸度破表

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀