河北書記「當好首都護城河」被罵翻！水未退　中共高層北戴河度假

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據傳統，每年7至8月，中共現任高層和退休元老都會到北戴河舉行內部會議，相當於提供一個輕鬆的環境，讓已退休的前高層能與現任領導互動，提出擔憂與建議。北京一般不會宣布領導人何時開始「度假」，但通常會透過與專家會面的公告，來表明假期已拉開序幕，然後領導階層就會從公眾視野消失大約2週。當然，北戴河不僅僅是放鬆和娛樂的地方，有時也會討論選擇下一任領導層等重要問題。
至於6月25日就神隱的秦剛，雖仍保有國務委員身分，有資格與領導層一起去北戴河度假，但尚不清楚他是否會出席。
另一方面，與北京同為本次淹水重災區的河北省，其省委書記倪岳峰，1日至2日在保定和雄安檢查防汛救災工作時，聲稱「有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都護城河」，引來一片撻伐，批評他不該在河北受災之際還說出這種話，明顯不顧河北百姓死活，尤其河北涿州居民還控訴北京水庫洩洪前，並未發出通知要求居民撤離。
微博上，憤怒的中國民眾紛紛打下：「慷百姓之大慨，使龍顏之大悅」、「河北的官不對河北人負責，只對他的領導負責」、「要求立即罷免倪岳峰」、「河北人民都要麻木了，我們生來就是做炮灰做貢獻的做配角的」。
不過也有人認為，關鍵時刻確實需要權宜行事，但前提是配套措施必須到位：「無論誰做決定都會保北京的，畢竟北京淹了損失巨大」、「京津冀一盤棋，保大放小也是處於無奈」、「汛期要保護重要政經影響的城市，有時候不得已會主動分洪到周邊，長江流域就有分洪區；不過一是要撤離及時，二是補償到位，三是平時也有減免稅收等優惠，哪有說洩就洩的」、「事後必須給涿州補償，要感謝人家」。