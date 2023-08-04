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河北書記「當好首都護城河」被罵翻！水未退　中共高層北戴河度假

▲中國京津冀（北京、天津、河北）一帶，近日因連續強降雨引發嚴重洪災。圖為涿州市技師學院大門幾乎被淹沒。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲中國京津冀（北京、天津、河北）一帶，近日因連續強降雨引發嚴重洪災。圖為涿州市技師學院大門幾乎被淹沒。（圖／翻攝自澎湃新聞）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國華北的京津冀（北京、天津、河北）一帶，近日因連續強降雨引發嚴重洪災，有些地區甚至可能要花上一個月，大水才會完全退去，不過洪患當前，包含習近平在內的中共高層，被爆已經開始在北戴河這個海濱勝地度假；與此同時，河北省委書記倪岳峰在檢查防汛工作時，「有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都護城河」的言論也被罵翻，許多河北民眾都痛批他只顧討好北京而犧牲河北人民。

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根據《路透社》報導， 中國國家主席習近平的幕僚蔡奇，3日在河北秦皇島市的北戴河，會見了57名技術專家，敦促他們採取更多措施，好讓中國盡快在技術上自力更生。這一信號通常意味著中共高層已經在這個海濱度假勝地展開假期，儘管中國北方大片地區仍被泡在水裡。而習近平在休假前的最後一項指示，是要求應急部門加大力度，搶救受杜蘇芮颱風影響的人們。

根據傳統，每年7至8月，中共現任高層和退休元老都會到北戴河舉行內部會議，相當於提供一個輕鬆的環境，讓已退休的前高層能與現任領導互動，提出擔憂與建議。北京一般不會宣布領導人何時開始「度假」，但通常會透過與專家會面的公告，來表明假期已拉開序幕，然後領導階層就會從公眾視野消失大約2週。當然，北戴河不僅僅是放鬆和娛樂的地方，有時也會討論選擇下一任領導層等重要問題。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲北戴河位於河北秦皇島市，是知名的避暑和度假勝地。（圖／美聯社／達志影像）
至於6月25日就神隱的秦剛，雖仍保有國務委員身分，有資格與領導層一起去北戴河度假，但尚不清楚他是否會出席。

另一方面，與北京同為本次淹水重災區的河北省，其省委書記倪岳峰，1日至2日在保定和雄安檢查防汛救災工作時，聲稱「有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都護城河」，引來一片撻伐，批評他不該在河北受災之際還說出這種話，明顯不顧河北百姓死活，尤其河北涿州居民還控訴北京水庫洩洪前，並未發出通知要求居民撤離。

微博上，憤怒的中國民眾紛紛打下：「慷百姓之大慨，使龍顏之大悅」、「河北的官不對河北人負責，只對他的領導負責」、「要求立即罷免倪岳峰」、「河北人民都要麻木了，我們生來就是做炮灰做貢獻的做配角的」。

不過也有人認為，關鍵時刻確實需要權宜行事，但前提是配套措施必須到位：「無論誰做決定都會保北京的，畢竟北京淹了損失巨大」、「京津冀一盤棋，保大放小也是處於無奈」、「汛期要保護重要政經影響的城市，有時候不得已會主動分洪到周邊，長江流域就有分洪區；不過一是要撤離及時，二是補償到位，三是平時也有減免稅收等優惠，哪有說洩就洩的」、「事後必須給涿州補償，要感謝人家」。


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