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老高影片爆抄襲日本YT！藍泉媽媽揭真相：小茉對話也照抄

▲老高（左）被藍泉媽媽踢爆，拍攝的影片都是抄襲日本YT，連小茉口白也是抄來的。（圖 / 老高與小茉YouTube）
▲老高（左）被藍泉媽媽踢爆，拍攝的影片都是抄襲日本YT，連小茉口白也是抄來的。（圖 / 老高與小茉YouTube）

記者薛羽彤/綜合報導

YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」擁有585萬訂閱數，以講述稀奇的故事或偏門知識爆紅，人氣居高不下。但近日，卻被另一名YouTuber「藍泉媽媽」踢爆老高的影片是抄襲日本YouTube影片，除了資料、數據及編排之外，甚至跟小茉的互動模式也是抄來的，他認為老高又壞又惡劣。

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▲藍泉媽媽揭露老高改影片名稱內幕。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
▲藍泉媽媽揭露老高改影片名稱內幕，為了怕吸引負面評價。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
藍泉媽媽在影片中揭露老高抄襲手法，以及為何點閱數會特別高的內幕，老高會先用聳動的標題，吸引網友點進來，等流量到一定的數字後，就立刻修改標題及顯圖，讓眾人搜不到標題，怕聳動標題帶來負面影響，還有另一個原因是，怕被發現是抄襲日本的影片。

藍泉媽媽指出老高有部影片原名叫「海中為什麼沒蟲」，不過透過關鍵字「海」與「昆蟲」，就可以搜到原來的日本影片，而老高改新的影片標題為「有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠」全是「熱門關鍵字」，他直呼「老高要的就是流量、流量、流量，老高就是不要讓你知道他在抄襲、抄襲、抄襲。」至於訂閱數，藍泉媽媽表示，「有48%訂閱數根本不是人，至於是什麼大家自己去理解。」

▲藍泉媽媽舉出實證，一一打臉老高的影片。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
▲藍泉媽媽舉出實證，逐一打臉老高的影片。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
▲藍泉媽媽指出老高100%抄襲日本影片。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
▲藍泉媽媽指出老高100%抄襲日本影片。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
藍泉媽媽說老高的影片是抄襲來的，所以根本不用花時間思考，甚至自己解讀後還會出現錯誤，「翻譯完直接用，方便快速省事，而且最後大家誇我影片好看，更直言老高靠著「抄能力」得到「鈔能力」，再利用人氣開會員、賣T恤來賺錢。

最後，藍泉媽媽還爆出連小茉平常在旁「神補刀」的口白，也是抄來的，更透露會在下一期公布證據，證實小茉的抄襲。看完影片後，網友紛紛表示，「太驚人了!之前一直想著為何有其他兼任工作，卻可以有如此龐大的知識量，竟然是來自其他的作品嘛!?」、「感謝您的努力，讓我們知道原來老高有在抄襲」；也有其他網友認為「靠老高打高開知名度，也是很厲害的操作。你也是需要這種流量密碼成功了」、「老高頻道已經穩固了，想捶他們還是多增進自己吧。」


 

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