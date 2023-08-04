NBA／能和詹皇在身體強度上抗衡？Artest否認：他對我取得了成功
「詹皇」LeBron James驚人的體型和運動能力是讓他能成為NBA一個時代的代表性人物的關鍵因素。知名記者Brian Windhorst近期在節目上表示，自己認為只有退役球員Metta Sandiford-Artest可以在身體上和他抗衡，不過本人聽聞此消息後，卻表示不認同這樣的說法。
記者黃建霖/綜合報導
James即將進入自己生涯的第21個賽季，在過去的20年裡，沒有一名球員能說自己在真正意義上守住了他，這位超級球星在場上表現得十分全能，無論是得分、籃板還是組織進攻。
靠著誇張的身體素質，James擁有著在大比賽中爆發的特性，Windhorst從前者青少年時期就開始對其追蹤報導，他認為只有一名球員能在身體對抗性上威脅到詹皇。
「Ron Artest可能是我在LeBron James職業生涯中見過的唯一一位、或極少數能對他在身體對抗上造成威脅的球員。在James的新秀賽季，Artest尤其能在身體上和他抗衡。作為一名防守者，我對他非常尊重。毫無疑問，我會說他是過去20年來最好的防守者之一。」Windhorst如此說道。
不過這樣的說法，Artest本人也不這樣認為，他發推並標記了James寫到：「James統治了我們之間的對決，成功率有80%。他足夠強壯，可以對抗我的力量，而且他取得了成功。」