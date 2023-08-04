周貶快3角！美元無懼美債降評、台股跌 新台幣早盤貶向31.7元
國際信評機構惠譽調降美國債信評等，全球股市趴軟，不過，美元指數僅小幅回落，在美國非農就業數據公布前，依舊站穩在102之上，亞洲主要貨幣兌美元則轉趨盤整，不過，新台幣兌美元今（4）日早盤仍跟著台股走跌，續向31.7元挺進，目前最低下探31.675元，貶值5分，累計這周下來新台幣貶快3角。
記者顏真真／台北報導
全球股市持續走跌，歐美股市再收低，歐洲主要股市再收低，主因信評機構惠譽（Fitch）本周將美國原有的頂級AAA債信評等調降後，投資人脫手風險性較高的資產，轉進債券、日圓避險，加上美國即將公布最新非農就業數據，市場預期強勁的民間就業數據的影響可能超過了惠譽調降美國債信評等的負面影響，美國9月再升息機會仍在，美元指數雖小幅回落，但仍站穩在102之上，在102.4附近。
亞洲主要貨幣兌美元今日早盤則轉趨盤整偏升，其中韓元在1298.90兌美元盤整，日圓兌美元則在142.64震盪，人民幣中間價也上調至7.1418兌1美元，離岸人民幣兌美元也升值來到7.162價位。
不過，新台幣兌美元今早盤仍以31.65元、貶值2.5分，在台股開低盤中跌逾百點及美元指數有撐之下，新台幣進一步下探31.675元，貶值5分，目前在31.66元震盪整理，而累計本周新台幣也貶快3角，從上周五收盤價31.39元一路貶到今日早盤的31.675元，貶值了2.85角，目前在31.672元震盪整理。