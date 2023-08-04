台股早盤跌逾130點 AI股跌勢收斂、超導體股一排慘綠
美股四大指數昨（3）日皆收跌，台北股市今（4）日早盤一度跌逾130點，來到16748點。權值王台積電早盤跌6元，來到555元，跌幅1%。其他重要電子股也熄火，惟鴻海強勢漲2%以上相對抗跌。而今日AI概念股跌幅沒那麼重，其中廣達、光寶科跌勢變小來到平盤之下。另外，近日超夯的超導體概念股今天則一排慘綠。
記者許家禎／台北報導
有「全球資產定價之錨」之稱的美國10年期公債殖利率升破4%，使得對利率波動敏感的類股湧現賣壓，美國股市開盤應聲下跌。美股道瓊指數3日下跌66.63點，或0.19%，收35215.89點；那斯達克指數下跌13.73點，或0.1%，收13959.72點；標普500指數下跌11.5點，或0.25%，收4501.89點；費城半導體指數下跌3.52點，或0.09%，收3708.08點。
受到美股走弱影響，台北股市今日經過颱風假後重新恢復交易，早盤一度跌逾130點，來到16748點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到555元，跌幅1%。同樣為晶圓代工的聯電跌1%，世界先進與力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科在平盤附近，鴻海強勢漲2%以上，來到110.5元。南亞科、群創、和碩、大立光、國巨、日月光走跌，
AI概念股部分，指標股之一廣達今日跌幅沒有像前幾天那麼大，早盤小跌0.2%，光寶科早盤跌2%，但目前跌幅收斂到平盤之下。另外，緯創之前連三天跌停，今日跌6%，英業達則跌3%，創意也來到平盤。表現較好的AI股則有興勤、華泰漲4%，建準、宏碁漲2%多，嘉澤也漲2%。
網通族群表現亮眼，東訊漲4%，正文、神準、啓碁、智易漲1到3%，華星光再「關禁閉」今慘跌停。值得注意的是，前兩天超夯的超導體概念股，今日亮燈跌停一排慘綠，像是光洋科、泰銘、第一銅、金益鼎跌停，鑫科跌8%。另外，義隆與中興電因為7月業績不錯，股價分別漲7%與2%，相對抗跌。