中美爭霸戰！東南亞夾縫求生存　美國智庫：應加入貿易聯盟

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中國在東南亞各國的影響力佔有很大的份量，並給予經濟層面和基礎建設上的援助，雖然東南亞諸國對此感到樂觀和積極，但也擔心中國政府會如何運用經濟影響力，去獲取政治和權力，經濟實力可能變成國際關係的武器，因此東南亞各國也在尋求制衡中國的辦法。
東協國家認為美國在東南亞事宜上應保持一致和積極的態度，間歇性、不一致和自私自利的政府是美國的弱點，導致東協國家有時無法相信美國是可靠的夥伴。美國智庫「亞洲協會」建議當局政府放棄「美國主導」的想法，東南亞已呈現權力多極化趨勢，美國應承認自己只是權力鬥爭的參與者，並加入貿易聯盟。同時美國應改善外交策略，向東南亞展示美國價值，闡述能在未來給予東協各國的具體助力。另外，亞洲協會也建議美國增加駐東南亞的外交人員，認真對待東協這個組織。
另外，該報告中包含東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）10國近期和中國、美國為期兩天的閉門會議觀點。據悉，該報告由亞洲協會美中關係中心（Asia Society）（Centre on US-China Relations）、美國加州大學聖地牙哥分校（University of California at San Diego）21世紀中國中心（21st Century China Centre）共同製作。