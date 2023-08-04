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中美爭霸戰！東南亞夾縫求生存　美國智庫：應加入貿易聯盟

▲美國智庫「亞洲協會」最新報告建議美國放下成見，並積極參與東南亞事務。（圖／報系資料照）
▲美國智庫「亞洲協會」最新報告建議美國放下成見，並積極參與東南亞事務。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國和美國的關係趨於緊張，而東南亞各國則面對必須在強權中做選擇的難題。美國智庫「亞洲協會」1日發佈最新報告《美國對中國戰略應優先考量東南亞》，呼籲美國拋下「美國主導」想法，應該當作自己是「該區眾多參與者的其中之一」，並加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」及「區域全面經濟夥伴關係協定」等貿易聯盟。

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報告中指出，東南亞是美國和中國競爭下至關重要的存在，卻沒有被充分重視，建議美國政府最好趕緊加快腳步，因為中國在東南亞的影響力日益加劇。近十幾年來，東南亞各國已成全球經濟增長的引擎，東南亞11國的GDP加起來超過3.6萬億美元，且世界上大部分的海上貿易都會行經南海（South China Sea）和馬六甲海峽（ Malacca Strait），地理位置十分重要。

中國在東南亞各國的影響力佔有很大的份量，並給予經濟層面和基礎建設上的援助，雖然東南亞諸國對此感到樂觀和積極，但也擔心中國政府會如何運用經濟影響力，去獲取政治和權力，經濟實力可能變成國際關係的武器，因此東南亞各國也在尋求制衡中國的辦法。

東協國家認為美國在東南亞事宜上應保持一致和積極的態度，間歇性、不一致和自私自利的政府是美國的弱點，導致東協國家有時無法相信美國是可靠的夥伴。美國智庫「亞洲協會」建議當局政府放棄「美國主導」的想法，東南亞已呈現權力多極化趨勢，美國應承認自己只是權力鬥爭的參與者，並加入貿易聯盟。同時美國應改善外交策略，向東南亞展示美國價值，闡述能在未來給予東協各國的具體助力。另外，亞洲協會也建議美國增加駐東南亞的外交人員，認真對待東協這個組織。

另外，該報告中包含東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）10國近期和中國、美國為期兩天的閉門會議觀點。據悉，該報告由亞洲協會美中關係中心（Asia Society）（Centre on US-China Relations）、美國加州大學聖地牙哥分校（University of California at San Diego）21世紀中國中心（21st Century China Centre）共同製作。

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