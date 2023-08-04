寶成性騷案「騙得了一時騙不了一世」　林祈烽反控羊曉東誣告誹謗

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市長盧秀燕立即解聘羊曉東的市政顧問職務，事後羊曉東也辭去寶成副總、委任律師赴北檢提告《誹謗罪》，並發出聲明表示，對於外界不實指控感到悲哀與無奈，「與其亂潑髒水，不如各自提告」。
羊曉東上月31日到北檢應訊，透露經寶成集團性平會調查，確認該案「都是子虛烏有的構陷」，但對他名譽造成的損害已無法挽救。民意代表利用職權提出不實指控，必須付出代價，除非對方道歉認錯，否則一定告到底。
林炘烽今（4）日表示，早在被害人向他陳情前，即有2位女員工向公司主管反映遭羊曉東職場性騷擾，該主管卻僅回覆「不喜歡就保持距離」，讓被害人們一直承受遭性騷擾的巨大壓力，最後不得不離開職場。
他揭發此案後，台中市政府以寶成企業在知悉性騷擾案發生後，未立即採取有效糾正和補救措施為由，依違反《性別工作平等法》裁處30萬元罰款。由於被害人不信任、不接受寶成性平調查委員會的調查結果，將依最新修正通過的性平3法，若無法期待內部申訴制度有效運作，可直接向地方主管機關申訴的規定，向台中市政府提出申訴，並由市府勞工局介入調查。
林祈烽認為，寶成不願正視集團高層主管性騷擾下屬的事實，事後處理和調查過程又有很大爭議，讓3名被害人一而再、再而三受到傷害，才會被市府開罰。他透露寶成性平會雖否決其中1名女員工的性騷擾案，但至少超過3名的調查委員認定羊曉東的性騷擾行為成立；而寶成的性平會調查結果，也已經被台中市政府打臉，證明不具有任何正當性，寶成和羊曉東騙得了一時，騙不了一世。
他認為從派員工到市議會來偷拍蒐證等情事來看，寶成的性騷擾暨性侵害申訴處理委員會並未公平對待被害人，羊曉東又企圖藉由法律訴訟來威嚇他，他將反控羊曉東誣告及誹謗，同時呼籲寶成集團及蔡佩君執行長，不要再包庇這樣的性騷擾慣犯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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