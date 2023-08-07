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多利金換了沒？國泰世華銀Costco卡使用最後一天　沒用完變刷卡金

▲國泰世華銀行與好市多Costco合作發行長達10年的Costco聯名卡，在今（7）日將劃下句話，明天起卡片失效無法再刷卡。（圖／資料照，記者陳明中攝）
▲國泰世華銀行與好市多Costco合作發行長達10年的Costco聯名卡，在今（7）日將劃下句話，明天起卡片失效無法再刷卡。（圖／資料照，記者陳明中攝）

記者顏真真／台北報導

國泰世華銀行與好市多Costco合作發行長達10年的Costco聯名卡，在今（7）日將劃下句話，聯名卡合約將於今日到期，明起卡片失效無法再刷卡，因此，今日也是持卡人最後一天可持這張卡進店裡刷卡付款，明起得改用另一張富邦Costco聯名卡才行。也因此，舊卡友們若還有多利金沒用完，可把握今日在Costco店內刷卡抵扣機會，若來不及用完也沒關係，國泰世華銀行將會轉換成卡友的刷卡金。

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好市多Costco是在1997年進駐台灣，於高雄成立第一家賣場，目前全台共有13家賣場，分布大台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地。不過，好市多與其他大型百貨量販店不同，店內只能指用好市多指定的信用卡刷卡付款，早期可使用美國運通卡及好市多獨家授權發行的聯名卡，而中信銀行是最早拿下好市多聯名卡的發行權，只是10年合約到期後，被國泰世華銀行「搶親」成功，並在雙方共同經營下，好市多聯名卡也從2014年的90萬張，至今已突破270萬張，成為全台第一大的零售通路聯名卡。

不過，人家說結婚有「七年之癢」，好市多與聯名卡發行銀行則有「10年之癢」，國泰世華銀與好市多在經過10年合作發卡後，如今也分道揚鑣，270萬人持有的國泰世華銀Costco聯名卡合約將於今日到期，明天卡片就失效，沒法再刷卡使用。也就是說，今日是持國泰世華銀Costco聯名卡刷卡消費的最後一天，明起要在好市多店內刷卡，只能使用好市多獨家授權發行的富邦Costco聯名卡，若有辦信用卡與會員「二合一」的卡友，會舊卡友暫時仍可持卡進賣場，只是不能再刷卡付款。

也因為今日是國泰世華銀行Costco聯名卡刷卡使用的最後一天，亦是在好市多店內折抵「多利金」的最後機會，持卡人今日仍可進店內刷卡消費抵扣，但若來不及用完也沒關係，國泰世華銀行將會轉換為國泰世華銀刷卡金，1元多利金可抵1元刷卡金，可折抵信用卡帳上消費，帳單上將列示摘要說明及轉換金額，並自動折抵信用卡帳上消費。

雖然明日凌晨0時0分起這張國泰世華銀行Costco聯名卡就不能再刷卡，但銀行會自動辦理失效，卡友也不用剪掉再寄回銀行，亦不用電話通知銀行，如果拿的是「二合一」聯名卡，仍可暫時當作「會員卡」進賣場，只是不能拿來刷卡消費。而在Costco聯名卡合約失效前，國泰世華銀行也積極進行CUBE卡的換卡動作，在百貨通路有3%至3.5%的小樹點回饋無上限。只是這張CUBE卡是無法在Costco使用，而已有CUBE卡的用戶可選擇取消換卡，取消後仍可再反悔，只要在2023年1月31日前通知即可。

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