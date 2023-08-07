多利金換了沒？國泰世華銀Costco卡使用最後一天　沒用完變刷卡金

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不過，人家說結婚有「七年之癢」，好市多與聯名卡發行銀行則有「10年之癢」，國泰世華銀與好市多在經過10年合作發卡後，如今也分道揚鑣，270萬人持有的國泰世華銀Costco聯名卡合約將於今日到期，明天卡片就失效，沒法再刷卡使用。也就是說，今日是持國泰世華銀Costco聯名卡刷卡消費的最後一天，明起要在好市多店內刷卡，只能使用好市多獨家授權發行的富邦Costco聯名卡，若有辦信用卡與會員「二合一」的卡友，會舊卡友暫時仍可持卡進賣場，只是不能再刷卡付款。
也因為今日是國泰世華銀行Costco聯名卡刷卡使用的最後一天，亦是在好市多店內折抵「多利金」的最後機會，持卡人今日仍可進店內刷卡消費抵扣，但若來不及用完也沒關係，國泰世華銀行將會轉換為國泰世華銀刷卡金，1元多利金可抵1元刷卡金，可折抵信用卡帳上消費，帳單上將列示摘要說明及轉換金額，並自動折抵信用卡帳上消費。
雖然明日凌晨0時0分起這張國泰世華銀行Costco聯名卡就不能再刷卡，但銀行會自動辦理失效，卡友也不用剪掉再寄回銀行，亦不用電話通知銀行，如果拿的是「二合一」聯名卡，仍可暫時當作「會員卡」進賣場，只是不能拿來刷卡消費。而在Costco聯名卡合約失效前，國泰世華銀行也積極進行CUBE卡的換卡動作，在百貨通路有3%至3.5%的小樹點回饋無上限。只是這張CUBE卡是無法在Costco使用，而已有CUBE卡的用戶可選擇取消換卡，取消後仍可再反悔，只要在2023年1月31日前通知即可。