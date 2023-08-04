遭網軍洗版「連家人都不放過」 羅智強點名侯辦高層：鬧夠了沒？
國民黨立委參選人羅智強因日前提倡組成政黨輪替大聯盟，遭國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰公開點名，在舒適圈搞把戲，令人看不起，雙邊交鋒不斷。羅智強今（4）日在臉書發文指出，這幾天他的臉書陸續出現幾千條網軍留言，連他的家人、父母都不放過，有消息靈通的記者向他透露，「有位」侯辦高層下高額預算給網軍公司，執行搔擾他臉書的任務，他簡直不敢置信，什麼不學竟學1450當網軍頭子，這麼有錢、有閒怎麼不打民進黨弊案？
記者余祥／台北報導
羅智強說，近幾天陸續出現幾千條的網軍留言，團隊必須有專人封鎖，以免造成洗版，一分鐘可以出現四條語法奇怪的留言，因此一不留神，一小時就跑出近二百條留言，對臉書版面形成嚴重干擾，小編抱怨，每天要長時間做重覆動作、逐條封鎖，都快得板機指了。
羅智強指出，有消息靈通的記者向他透露，是「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司執行這個搔擾他臉書的任務，競辦內部也有人不滿、覺得太超過，因此告訴記者，請記者轉告他注意，「我簡直不敢置信！」但依那位「高層」的習慣，他也只會否認。
羅智強批，什麼不好學，去學1450？去學林秉樞當網軍頭子？那麼閒、有錢，不去打民進黨的弊案，打他也罷，但去打他的父母、家人，「人性」二個字，還知道怎麼寫嗎？高層到底鬧夠了沒？