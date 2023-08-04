肺癌合併治療副作用更多？沒有緩解方法？　專家來解答

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第3期肺癌無法開刀 化放療＋免疫可提高根治希望非小細胞肺癌可分為0－4期，第1－4期又可細分為A、B、C不同期別。涂智彥主任提到，一般肺癌需開刀切除乾淨才可稱為「治癒」，3A以前的非小細胞肺癌屬於早期，標準治療就是開刀，3B以後則屬於晚期不能開刀的族群。
而大部分的肺癌患者發現時都已屬於晚期，但仍有治療的希望。涂智彥主任表示，3A、3B、3C比較特別的族群，以縱膈腔淋巴結轉移來講，屬於N2、N3的3A、3B、3C患者化放療(CCRT)是標準的治療，而現在搭配免疫療法或其他進階療法可以讓腫瘤獲得更好地控制，提高根治的希望。
▲中國醫藥大學附設醫院胸腔內科主任涂智彥
涂智彥主任指出，傳統治療5年存活率3A（37%）、3B（22%）、3C（17%）加起來平均不到3成，但根據目前最新研究結果，這類的病人治療方式也有很多種選擇，依放療、化療、免疫治療等方式以及治療先後順序，可排列組合出許多治療方法，而現在的標準治療之一是同步化放療（CCRT）後加免疫治療，使用後存活率比單用同步放化療(CCRT)高。
另外，涂智彥主任也提到，以前抽菸的肺癌患者預後都不好，做完傳統治療後腫瘤仍會惡化，但有個3B鱗狀上皮細胞肺癌的54歲男性患者，本身有抽菸史，使用免疫治療後追蹤一年半腫瘤沒有惡化且存活時間拉長，過程中也沒有特別的不適，只有皮膚癢、紅疹等副作用，治療效果相當不錯。
合併免疫治療可能增加副作用 緩解方法有「這些」不過，還是有許多人會擔心副作用因而害怕治療，對此涂智彥主任表示，一般CCRT副作用包括化療造成的體力變差、白血球下降等，或放療造成的肺炎、食道炎等，若加上免疫治療，其實副作用增加的幅度並不高，臨床上觀察到副作用增加的幅度大概約3－5%左右。然而每個人身體對藥品的反應不盡相同，需要醫療人員定期監測療效及副作用，以確保用藥安全。若懷疑出現副作用，請盡速聯絡醫療人員。
涂智彥主任提到，以研究結果、臨床治療經驗來看，有些病人會增加一部份的副作用發生，例如：肺纖維化、荷爾蒙失調（甲狀腺素低下、腎上腺素低下等）皮膚癢等，但這些副作用都是可控、非致命的。
像甲狀腺素、腎上腺素低下可以補充荷爾蒙改善，涂智彥主任表示，原本荷爾蒙低下造成的疲倦也會因這樣的補充緩解，至於肺纖維化會定期做X光檢查，也可同時了解治療效果，如果有肺部纖維化的情形，提早停藥、給予適當的類固醇治療其實就可以改善。
因此，涂智彥主任建議，第3期非小細胞肺癌無法開刀的患者，仍有根治希望，首先應該接受同步放化療(CCRT) ，並且可選擇搭配鞏固性的免疫治療或其他進階治療法，近年來肺癌治療方法蓬勃發展，希望患者不要放棄希望，應與醫師討論，了解治療、副作用緩解方法，找出更好、更適合的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58673
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