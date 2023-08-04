人形蜈蚣訓練釀學員頸椎受傷　北院判消防署須國賠496萬元

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朱男主張，同年月29日下午，區隊長指示受訓學員作「堆疊訓練」，又稱人形蜈蚣、人體蜈蚣，由學員排列為一縱隊，每位學員將雙腿置於後方學員的肩膀及背部，全員以雙手撐起身體至與地面平行。
朱男說，堆疊過程中，前方學員疑因體力不支摔落柏油地面，該學員的雙腿仍在他頭頸部之間，導致他受到瞬間外力傷害，逐漸出現右側肢體無力、麻木症狀，後經診斷為頸椎椎間盤突出、脊髓損傷和脊髓神經壓迫，2次手術並持續復健、幹細胞治療，仍不能跑跳、快走、走路跛腳、無法準確握筆寫字等，經衛福部認定為重大傷病，領有輕度身心障礙證明。
他說，人形蜈蚣具高度危險性，未納入當年度課程配當表，但訓練中心人員卻擅自實施，認為人員有疏失；他當時年僅24歲，大學畢業通過特考，卻在訓練期間受傷，人生嚴重受影響，要求消防署國賠660萬8688元。
消防署主張，訓練中心人員沒有過失，稱人形蜈蚣屬靜態肌耐力訓練，健康成年人正常操作不會受傷；另從病歷、健保資料，朱入訓前即患有老年性骨質疏鬆症、骨刺、頸椎退化性疾患，認為受傷跟訓練沒有因果關係，應自負結果。
北院認為，人形蜈蚣不是明文規範的訓練內容，學員除了自身體能狀況，還得承受其他學員體能狀況，具相當危險性；另外，朱病歷顯示的內容，時間都在人形蜈蚣訓練後，認定朱受訓與受傷之間有因果關係，消防署確有過失，判須國賠496萬3696元。