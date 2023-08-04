高富帥總理候選人恐出局？泰國法庭受理皮塔案　眾議員投票再延宕

受到泰國民眾熱烈支持的前進黨（Move Forward Party）黨魁兼總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat），因提倡修改俗稱「污辱王室罪」的《泰國刑法》第112條，而成為國會保守派勢力、軍政府和王室的眼中釘，從中作梗導致皮塔在國會總理選舉中無法被二度提名，泰國監察員認為此事可能違憲，泰國憲法法庭於3日受理皮塔案，並將在16日作出判決，眾議院原訂於今（4）日的總理選舉再度被延宕。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《日經亞洲》報導，在7月13日的眾議院票選國會總理的選舉中，因還差50多票而失敗；隨後又在7月19日眾議院的第二輪選舉中被反對二度提名，導致前進黨遲遲無法掌權，也讓泰國總理面臨難產。泰國監察委員在7月24日提出對國會的控訴，認為國會拒絕皮塔被二度提名的行為有違憲疑慮，因此將此案送到憲法法庭裁決，而憲法法庭在8月3日確認受理此案。眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）旋即指出，國會將暫停原訂於8月4日舉行的國會總理投票，而議會將等待憲法法院於8月16日做出裁決後，才會決定哪一天進行眾議院第三次的總理投票。外界推估若皮塔最終不能問鼎總理之位，恐引發大規模的街頭示威和抗議。泰國在今年5月14日舉行大選，推翻軍政府把持了近10年的政權。取得多數票的前進黨（Move Forward Party）在選舉結束後，與國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和其他6個政黨結成聯盟，然而組閣之路卻困難重重。皮塔究竟能不能突破困境，登上總理之位並讓泰國正式民主化，成了外界關注的焦點。中美爭霸戰！東南亞夾縫求生存 美國智庫：應加入貿易聯盟41歲婦女嫁好友16歲兒！印尼「養成系丈夫」爆紅 12歲認識女方韓國財閥擴大越南佈局 越南總理「許願」三星、培養在地高階主管中國人到泰國打黑工！引發居民抗議 中國使館：境外勢力挑撥離間