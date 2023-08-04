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李玟喪禮圓滿結束！2位姊姊設宴答謝　歌迷合照微笑比YA惹議

▲李玟2個姊姊設宴答謝歌迷，卻因合照時有歌迷比YA，引發網友熱議。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟2個姊姊設宴答謝歌迷，卻因合照時有歌迷比YA，引發網友熱議。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

歌壇天后李玟7月初輕生離世，7月31日舉行告別式，8月1日火化，李玟2個姐姐籌備喪禮等細項，為了答謝歌迷，1日火化儀式結束後，設宴請歌迷聚餐，還包了吉儀。在場粉絲合照時比出YA手勢，臉上面帶微笑，引發網友熱議「看坐著那些人挺高興，不知道的還以為單位聚餐。」

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▲李玟2個姊姊設宴答謝，歌迷合照時比YA引發熱議。（圖 / 重頭戲微博）
▲李玟2個姊姊設宴答謝，歌迷合照時微笑比YA引發熱議。（圖 / 重頭戲微博）
李玟火化結束後，喪禮儀式告一段落，李玟大姊李秋林及二姊李思林設宴款待大家，其中包含李玟的歌迷，粉絲曝光當天照片，拍照時有些人舉起手比了YA，臉上面帶微笑，卻引發網友抨擊「看坐著的那些人挺高興，不知道的以為單位聚餐」、「看到有人比YA，就特別生氣。」也有網友認為此舉並無不妥，「比起所有人哭喪著臉，李玟應該更想看到大家笑著的模樣。」

▲有網友不滿聚餐氛圍。（圖 / 重頭戲微博）
▲有網友不滿李玟姊姊設宴的聚餐氛圍。（圖 / 重頭戲微博）
此外，李玟2位姐姐還包給在場粉絲一個吉儀，裡頭裝著一顆糖果與5塊港元的硬幣，網友解釋按照香港習俗，這些東西當天就要吃掉用掉，不能帶回家。粉絲也憶起當年李玟錄《我是歌手》時歌迷們去看她，適逢春節期間，CoCo還給到場的每一個歌迷包了個紅包，裡面有400塊人民幣做為車馬費，李玟媽媽還讓歌迷們一定要收下。如今李家人延續李玟的溫暖，讓歌迷感到好貼心。

▲網友曝光李家人用心準備給李玟歌迷的物品。（圖 / 王牌教父微博）
▲網友曝光李家人用心準備給李玟歌迷的物品。（圖 / 王牌教父微博）
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